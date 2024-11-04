Tuyển Sản xuất Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm & Bánh Kẹo Phạm Nguyên làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm & Bánh Kẹo Phạm Nguyên
- Hưng Yên: E3 KCN Phố Nối A, xã Lạc Đạo, Văn Lâm
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
BẢO TRÌ MÁY MÓC THIẾT BỊ
• Đảm bảo các công việc bảo trì tuân thủ đúng quy định về ATVSLD, ATVSTP, HACCP... số NC hoàn thành theo kết quả Audit.
• Quản lý vật tư, đồ nghề, thiết bị trong khu vực được phân công, kiểm soát dị vật.
• Sửa chữa khi máy móc thiết bị gặp sự cố
• Xử lý có trách nhiệm các tình huống khẩn cấp.
• Kiểm tra, đề xuất vật tư cho từng yêu cầu bảo trì, theo quy trình mua hàng.
• Tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh trong khi lắp đặt, sửa chữa máy móc thiết bị.
• Duy trì việc tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh, quy định an toàn và các yêu cầu của tổ chức.
• Kiểm soát sử dụng năng lượng hiệu quả.
• Thực hiện các yêu cầu của cấp trên trong phạm vi chức năng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm bảo trì cơ khí, tự động hóa.
• Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành sản xuất thực phẩm là ưu tiên.
• Ưu tiên biết vẽ kỹ thuật cơ, điện.
• Kiến thức bảo trì tự quản, bảo trì ngăn ngừa.
• Kiến thức về an toàn vệ sinh, an toàn lao động.
• Kiến thức 5S, HACCP
• Làm việc theo ca
Tại Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm & Bánh Kẹo Phạm Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì
Các phúc lợi khác
Mức lương thỏa thuận
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm & Bánh Kẹo Phạm Nguyên
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
