Tuyển Sản xuất Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm & Bánh Kẹo Phạm Nguyên làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

BẢO TRÌ MÁY MÓC THIẾT BỊ

• Đảm bảo các công việc bảo trì tuân thủ đúng quy định về ATVSLD, ATVSTP, HACCP... số NC hoàn thành theo kết quả Audit.

• Quản lý vật tư, đồ nghề, thiết bị trong khu vực được phân công, kiểm soát dị vật.

• Sửa chữa khi máy móc thiết bị gặp sự cố

• Xử lý có trách nhiệm các tình huống khẩn cấp.

• Kiểm tra, đề xuất vật tư cho từng yêu cầu bảo trì, theo quy trình mua hàng.

• Tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh trong khi lắp đặt, sửa chữa máy móc thiết bị.

• Duy trì việc tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh, quy định an toàn và các yêu cầu của tổ chức.

• Kiểm soát sử dụng năng lượng hiệu quả.

• Thực hiện các yêu cầu của cấp trên trong phạm vi chức năng.