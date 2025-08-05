Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Sài Gòn ICT Tower, Khu Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, thắc mắc của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ phần mềm của công ty thông qua điện thoại hoặc các kênh trực tuyến khác.

Cung cấp thông tin chính xác và kịp thời cho khách hàng về sản phẩm, dịch vụ, chính sách và chương trình khuyến mãi.

Hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề kỹ thuật cơ bản liên quan đến sản phẩm/dịch vụ.

Ghi nhận thông tin phản hồi của khách hàng và báo cáo cho các bộ phận liên quan để cải thiện chất lượng sản phẩm/dịch vụ.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, nhằm tăng độ hài lòng.

Tham gia các hoạt động đào tạo và nâng cao nghiệp vụ liên quan đến sản phẩm, dịch vụ và kỹ năng chăm sóc khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Tốt nghiệp THPT trở lên, các chuyên ngành không yêu cầu cụ thể.

Có giọng nói dễ nghe, rõ ràng, giao tiếp tốt, khả năng diễn đạt lưu loát.

Khả năng lắng nghe và thấu hiểu khách hàng, giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả.

Có kỹ năng giải quyết vấn đề, xử lý tình huống, xử lý khủng hoảng.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 8 -20tr/tháng.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

Được đào tạo bài bản các kỹ năng cần thiết cho công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.