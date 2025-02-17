Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH PASSION POWER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH PASSION POWER
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
CÔNG TY TNHH PASSION POWER

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH PASSION POWER

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 151A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Tiếp nhận và tư vấn sản phẩm chủ yếu thông qua tin nhắn từ khách hàng Trung Quốc. Giải quyết các vấn đề và thắc mắc của khách hàng.
- Thực hiện các công việc về chăm sóc khách hàng được phân công từ bộ phận quản lý
- Nộp báo cáo mỗi tuần và cập nhật theo sát tiến độ công việc
- Trao đổi chi tiết hơn trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành tiếng trung hoặc có chứng chỉ HSK 4
- Có kinh nghiệm 6 tháng - 1 năm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng.
- Phải xử lý và trả lời tin nhắn khách hàng ngoài giờ hành chính.
- Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng.
- Vui vẻ cởi mở và luôn trên tinh thần TÍCH CỰC
- TRUNG THÀNH + KIÊN NHẪN + CHỦ ĐỘNG trong công việc.
- Yêu thích công việc tư vấn, giao tiếp khách hàng.
- Ưu tiên: Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Trung 4 kỹ năng ( Nghe, nói , đọc, viết )
- Ưu tiên: Có kinh nghiệm hoặc am hiểu về kiến thức chạy ads trên fb/gg

Tại CÔNG TY TNHH PASSION POWER Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 9.000.000 - 12.000.000 VND (thỏa thuận theo năng lực)
- Lương cơ bản + phụ cấp + thưởng theo doanh số team.
- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của Nhà Nước và một số chế độ riêng của công ty.
- Hưởng các chế độ phúc lợi và các đãi ngộ khác của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PASSION POWER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PASSION POWER

CÔNG TY TNHH PASSION POWER

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 151A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

