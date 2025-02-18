Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Ngọc Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 20 Lãnh Binh Thăng, Phường 13, Quận 11, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Tiếp đón, phân loại và hướng dẫn khách hàng làm thủ tục đăng ký khám chữa bệnh.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết thắc mắc, khiếu nại của khách hàng một cách hiệu quả và khéo léo.

- Hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng trong quá trình khám chữa bệnh, quản lý hồ sơ khách hàng.

- Trực điện thoại tiếp nhận thông tin và tư vấn khách hàng.

- Tư vấn các gói sản phẩm khám sức khỏe và dịch vụ tại phòng khám.

- Thực hiện khảo sát ý kiến khách hàng định kỳ để ghi nhận, báo cáo và đóng góp ý kiến cải thiện chất lượng dịch vụ

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành.

- Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel…).

- Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, dễ nghe.

- Nhanh nhẹn, linh hoạt, thái độ nhiệt tình, thân thiện.

Tại Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Ngọc Minh Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động và quy định của Công ty.

- Thưởng lễ 30/4 & 1/5…, du lịch hằng năm…

- Thưởng lương tháng 13.

- Được tham gia các khóa đào tạo về dịch vụ y tế, dịch vụ chăm sóc khách hàng…

- Có cơ hội phát triển và thăng tiến trong hệ thống tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Ngọc Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.