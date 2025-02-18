Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Trung Tâm Anh Ngữ ILA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Trung Tâm Anh Ngữ ILA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Trung Tâm Anh Ngữ ILA
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Trung Tâm Anh Ngữ ILA

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Trung Tâm Anh Ngữ ILA

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 41 Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Theo sát kế hoạch mở lớp học và chỉ tiêu tái đăng ký gói học (hàng tuần).
Tư vấn khóa học tiếp theo cho các phụ huynh và học sinh hiện tại.
Thao tác các bước thanh toán trên hệ thống, chuyển tiền học phí của khách hàng cho bộ phận liên quan.
Xử lý các vấn đề phát sinh để đạt được mục tiêu tái đăng ký của khách hàng.
Phụ trách các hoạt động chăm sóc khách hàng tại trung tâm, xử lý phản hồi và khiếu nại của khách hàng.
Xử lý cuộc gọi chăm sóc khách hàng dựa trên quy trình chăm sóc khách hàng.
Chuẩn bị tài liệu, trang thiết bị giảng dạy cho giáo viên và trợ giảng.
Chuẩn bị chứng chỉ cho các lớp học đã hoàn thành.
Sắp xếp phòng học, thay đổi hoặc đặt phòng theo yêu cầu.
Theo dõi việc bảo trì và vệ sinh hàng ngày tại trung tâm để đảm bảo hoạt động suôn sẻ và an toàn.
Quản lý và đảm bảo kho hàng trong tình trạng tốt và được sắp xếp đúng cách.
Kiểm kê hàng tồn kho, chuẩn bị báo cáo hàng tháng và nhập vào cơ sở dữ liệu.
Tiến hành các nhiệm vụ khác được giao bởi cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.
Tiếng Anh giao tiếp khá.
Có kinh nghiệm Telesale, CSKH, là một lợi thế

Tại Trung Tâm Anh Ngữ ILA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bao gồm: Lương cơ bản + hoa hồng
Thử việc 100% lương cơ bản
Có 14 ngày phép trong năm
Các chương trình team building định kì trong năm
Được trang bị laptop và các thiết bị cần thiết trong quá trình làm việc
Có thể làm ca xoay và nghỉ 1 ngày linh động trong tuần
Được giảm đến 90% học phí học tiếng Anh.
Được 100% lương cơ bản về BHXH, BHYT, BHTN,
Được cấp bảo hiểm sức khỏe cao cấp cho nhân viên và khám sức khỏe định kỳ 1 năm/ lần.
Được đào tạo định kỳ, được tham gia các chương trình và khóa học đặc biệt khác từ trụ sở
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí Supervisor, Manager hoặc thuyên chuyển qua nhiều vị trí khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Anh Ngữ ILA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trung Tâm Anh Ngữ ILA

Trung Tâm Anh Ngữ ILA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: The Crest Residence - Khu đô thị Metropole Thủ Thiêm, 15 Trần Bạch Đằng, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

