Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CE HOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 50 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: The Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, P. An Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 12 - 50 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng về sản phẩm đất nền, nghĩ dưỡng, căn hộ,....

- Liên hệ và tư vấn các sản phẩm Bất động sản phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng tiềm năng

- Hỗ trợ khách đi xem dự án, đất nền,...

- Hỗ trợ ký hợp đồng và các giấy tờ thủ tục liên quan.

- Những ứng viên có năng lực hoàn toàn có thể offer vào vị trí leader sale (cơ hội dành cho tất cả mọi người)

- Làm việc full time

- Độ tuổi: từ 18 đến 40

- Giới tính: Nam/Nữ

- Không yêu cầu kinh nghiệm (có kinh nghiệm BĐS, bán hàng, bảo hiểm... là một lợi thế)

- Ngoại hình ưa nhìn

- Đặc biệt phải đam mê bán hàng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CE HOMES Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Không dưới 50 triệu

Lương lũy tuyến: upto 12 triệu

- Lương cứng không phụ thuộc vào doanh số

- Nhận ngay 100% phí hoa hồng khi hoàn tất giao dịch.

- Được hỗ trợ data khách hàng, đặc biệt được hỗ trợ khách hàng MKT

- Được hỗ trợ tư vấn, chốt deal

- Đảm bảo mức phí còn lại sau khi nghỉ việc

- Có cơ hội thăng tiến, phát triển đội ngũ riêng

Phúc lợi công ty

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, đoàn kết và hỗ trợ teamwork nhiệt tình.

- Được đào tạo bài bản, chuyên sâu về kỹ năng bán hàng, kỹ năng tư vấn, kỹ năng chốt sale. Đặc biệt, nhân viên mới chưa có kinh nghiệm sẽ được theo sát và hỗ trợ bởi những người có kinh nghiệm

- Tham gia các hoạt động ngoại khóa hàng tháng, hàng quý

- Tham gia tiệc công ty hàng tháng, du lịch công ty hằng năm

- Được hỗ trợ mua nhà, mua xe đối với các cá nhân có thành tích xuất sắc cuối năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CE HOMES

