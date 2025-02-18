Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MOGGA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH MOGGA VIỆT NAM
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 237 Lê Văn Khương, Hiệp Thành, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Tiếp nhận thông tin, khiếu nại của khách hàng trên sàn Shopee, TikTok
Gỉai đáp thắc mắc sản phẩm, hổ trợ khách mua hàng thông qua chat tin nhắn trên các nền tảng
Xử lý đánh giá xấu, khiếu nại trả hàng đổi hàng
Kết hợp đội sale phát triển shop online
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý
Chốt đơn sỉ lẻ trên fanpage
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ tuổi từ 22 – 30
- Ưu tiên có kinh nghiệm liên quan đến bán hàng trực tuyến, CSKH trực tuyến
- Sử dụng thành thạo máy tính: Word, Excel
- Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt
- Giao tiếp tốt, có trách nhiệm và chủ động trong công việc
- Có tinh thần đồng đội, thái độ tích cực
- Nhanh nhẹn, khéo léo, bình tĩnh, kiên nhẫn
- Thời gian làm việc: Sáng 8h30-12h, Chiều 13h-17h30, Thứ 2 đến Thứ 7
- Ưu tiên có kinh nghiệm liên quan đến bán hàng trực tuyến, CSKH trực tuyến
- Sử dụng thành thạo máy tính: Word, Excel
- Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt
- Giao tiếp tốt, có trách nhiệm và chủ động trong công việc
- Có tinh thần đồng đội, thái độ tích cực
- Nhanh nhẹn, khéo léo, bình tĩnh, kiên nhẫn
- Thời gian làm việc: Sáng 8h30-12h, Chiều 13h-17h30, Thứ 2 đến Thứ 7
Tại CÔNG TY TNHH MOGGA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi
Lương+phụ cấp+thưởng KPI: 8,000,000 – 12,000,000
Định kỳ đánh giá tăng lương theo năng lực hàng năm
Chế độ phép, BHXH theo quy định Nhà nước
Các quyền lợi riêng khác hưởng theo thâm niên
Lương tháng 13 + Quà sinh nhật, lễ, tết
Tham gia các hoạt động party, team building
Thưởng thành tích cuối năm tùy thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty và đánh giá năng lực (ngoài lương tháng 13)
Du lịch Company Trip hàng năm
Lương+phụ cấp+thưởng KPI: 8,000,000 – 12,000,000
Định kỳ đánh giá tăng lương theo năng lực hàng năm
Chế độ phép, BHXH theo quy định Nhà nước
Các quyền lợi riêng khác hưởng theo thâm niên
Lương tháng 13 + Quà sinh nhật, lễ, tết
Tham gia các hoạt động party, team building
Thưởng thành tích cuối năm tùy thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty và đánh giá năng lực (ngoài lương tháng 13)
Du lịch Company Trip hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MOGGA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI