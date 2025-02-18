Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MOGGA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 237 Lê Văn Khương, Hiệp Thành, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tiếp nhận thông tin, khiếu nại của khách hàng trên sàn Shopee, TikTok

Gỉai đáp thắc mắc sản phẩm, hổ trợ khách mua hàng thông qua chat tin nhắn trên các nền tảng

Xử lý đánh giá xấu, khiếu nại trả hàng đổi hàng

Kết hợp đội sale phát triển shop online

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Chốt đơn sỉ lẻ trên fanpage

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ tuổi từ 22 – 30

- Ưu tiên có kinh nghiệm liên quan đến bán hàng trực tuyến, CSKH trực tuyến

- Sử dụng thành thạo máy tính: Word, Excel

- Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt

- Giao tiếp tốt, có trách nhiệm và chủ động trong công việc

- Có tinh thần đồng đội, thái độ tích cực

- Nhanh nhẹn, khéo léo, bình tĩnh, kiên nhẫn

- Thời gian làm việc: Sáng 8h30-12h, Chiều 13h-17h30, Thứ 2 đến Thứ 7

Tại CÔNG TY TNHH MOGGA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi

Lương+phụ cấp+thưởng KPI: 8,000,000 – 12,000,000

Định kỳ đánh giá tăng lương theo năng lực hàng năm

Chế độ phép, BHXH theo quy định Nhà nước

Các quyền lợi riêng khác hưởng theo thâm niên

Lương tháng 13 + Quà sinh nhật, lễ, tết

Tham gia các hoạt động party, team building

Thưởng thành tích cuối năm tùy thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty và đánh giá năng lực (ngoài lương tháng 13)

Du lịch Company Trip hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MOGGA VIỆT NAM

