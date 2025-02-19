Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 148 Hoàng Hoa Thám, P12, Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

THUẦN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG, KHÔNG SALES/KHÔNG ÁP DOANH SỐ

Inbound:

-Tiếp nhận, tư vấn, giải đáp và phản hồi thông tin liên quan đến dịch vụ và sản phẩm;

-Xử lý thông tin và giải quyết phàn nàn của khách hàng.

Outbound:

-Thực hiện cuộc gọi ra cho khách hàng nhằm khảo sát mức độ hài lòng, cung cấp thông tin, phản hồi kết quả xử lý thắc mắc, phàn nàn (nếu có);

-Thực hiện gọi ra theo các chương trình CSKH, thông báo chương trình khuyến mãi, chính sách bán hàng,…

- Thực hiện gọi ra xác nhận chuyển khoản/đơn hàng của khách hàng.

Thời gian làm việc: Ca xoay 8 tiếng/ca/ngày (Khung từ 6h-22h, không có ca đêm), off 1 ngày/tuần

Địa điểm: 148 Hoàng Hoa Thám, P12, Tân Bình

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 20 – 35 tuổi

- Ưu tiên có kinh nghiệmlàm việc ở các vị trí CSKH, Tư vấn, Sales, Telesales;

- Kỹ năng: giao tiếp tốt, tin học văn phòng cơ bản

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Bao gồm: Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng KPI (Thu nhập trung bình từ 8.000.000đ - 10.000.000đ/tháng)

Lương cứng: Chính thức: 7 triệu/tháng;

Phụ cấp cơm trưa:650k/tháng;

Thưởng KPI:500k – 3 triệu/tháng;

PHÚC LỢI:

-Được làm việc trong môi trường năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến;

-Được hưởng thu nhập theo năng lực, cạnh tranh thị trường;

-Được xem xét tăng lương hàng năm;

-Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;

-Quà mừng 8/3, 20/10, 30/4 và 01/5, 2/9, Tết Dương lịch (trị giá hiện kim);

-Quà mừng Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu (dành cho con CBNV);

-Quà mừng bản thân kết hôn (trị giá hiện kim);

-Quà chúc mừng sinh nhật (trị giá hiện kim);

-Chúc mừng CBNV sinh con (áp dụng cho nam & nữ) lên tới 01 tháng lương/lần sinh;

-Chính sách chăm sóc sức khỏe lao động và đời sống CBCNV như: hỗ trợ tiền cơm trưa, khám sức khỏe định kỳ...;

-Chính sách ốm đau nằm viện, hiếu hỷ áp dụng theo quy định của Luật và được nhận thêm hiện kim từ Công ty;

-Được hưởng nguyên lương vào các ngày nghỉ quốc gia;

-Được du lịch trong và ngoài nước (tùy theo tình hình kinh doanh);

- Được hưởng chế độ ưu đãi từ các dịch vụ của Tập đoàn ECO như: tiêm chủng vacxin, khám chữa bệnh tại bệnh viện 5 sao chất lượng cao, mua hàng ECOgreen....

- Và gói bảo hiểm sức khỏe toàn diện dành cho CBNV Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company

