Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Thời trang An Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Thời trang An Việt
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Công ty TNHH Thời trang An Việt

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH Thời trang An Việt

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 284/5 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận và trực tiếp xử lý các yêu cầu, đánh giá, thắc mắc, khiếu nại của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ qua các kênh chăm sóc khách hàng (Hotline, Zalo, Website, Sàn TMĐT, Cửa hàng, Facebook, ...)
Tư vấn và cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng, đảm bảo đầy đủ thông tin để khách dễ quyết định.
Thực hiện, theo dõi và xử lý các tình huống phát sinh về đơn hàng trong và sau quá trình vận chuyển.
Thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ của công ty.
Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo việc giao hàng và xử lý đơn hàng chính xác.
Tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động chăm sóc khách hàng theo định kỳ.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm tại vị trí tương đương (CSKH hoặc bán hàng online).
Kỹ năng giao tiếp tốt, bán hàng, chăm sóc và xử lý khiếu nại khách hàng.
Sử dụng thành thạo các nền tảng mạng xã hội phổ biến và các phần mềm chăm sóc khách hàng.
Kỹ năng quản lý và xử lý đơn hàng online.
Tư dung tích cực, linh hoạt, có khả năng làm việc độc lập.
Có tinh thần trách nhiệm với công việc, làm việc dưới áp lực cao để đạt được mục tiêu chung.

Tại Công ty TNHH Thời trang An Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cơ bản + phụ cấp + thưởng doanh số.
Được thử sức trong một môi trường làm việc trẻ trung, năng động với nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân, cơ hội thăng tiến.
Thưởng/quà tặng dịp lễ & ưu đãi dành riêng cho nhân viên khi mua hàng tại hệ thống thời trang VM STYLE.
Được tham gia các hoạt động và sự kiện nội bộ khác trong năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời trang An Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thời trang An Việt

Công ty TNHH Thời trang An Việt

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 284/5 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

