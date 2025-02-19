Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng HỘ KINH DOANH TLHOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại HỘ KINH DOANH TLHOUSE
- Hồ Chí Minh:
- Hỗ trợ phụ cấp hàng tháng.
- Được hưởng đầy đủ chế độ theo luật lao động
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
- Thưởng thành tích cuối năm tùy thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty và đánh giá năng lực (ngoài lương tháng 13)
- Chính sách mua hàng của Công ty với giá ưu đãi,
- Tham giá các buổi đầu tạo về kiến thức chuyên môn và kỹ năng tư vấn từ Hãng và các bên đối tắc liên quan,
- Hàng năm tổ chức các chuyến du lịch, từ thiện và team building cùng Công ty., Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Trực tiếp Livestream trên Fanpage/Tiktok để giới thiệu, tư vấn và bán sản phẩm, chương trình khuyến mãi... (mỹ phẩm – hóa mỹ phẩm nhập khẩu chính hãng, hồ sơ công bố đầy đủ)
- Hướng dẫn, giải đáp, trả lời khách về tính năng, giá bán, giới thiệu công dụng sản phẩm,...
- Trò chuyện với người xem để giải đáp thắc mắc, trả lời câu hỏi của người xem.
- Thực hiện các hoạt động bán hàng trực tiếp trên livestream
- Hỗ trợ các hoạt động khác của bộ phận kinh doanh theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có khả năng giao tiếp tốt, tự tin, năng động, nhiệt tình và trung thực
- Có kiến thức cơ bản về mỹ phẩm.
- Nắm bắt nhanh các xu hướng thị trường, nắm bắt tâm lý khách hàng.
- Đặt biệt kỹ năng nói và tự tin trước ống kính.
Tại HỘ KINH DOANH TLHOUSE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 8 - 10 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH TLHOUSE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
