Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ QUI PHÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ QUI PHÚC
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ QUI PHÚC

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 111/39/4 Tây Lân, Tân Tạo, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Chăm sóc khách hàng qua điện thoại và các nền tảng mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử
- Tiếp nhận các yêu cầu của khách hàng về vấn đề sản phẩm, tìm hiểu những vấn đề của khách hàng và tìm ra giải pháp, đảm bảo những feedback của khách hàng đều được lắng nghe và được giải quyết
- Theo dõi và tổng kết chi tiết các phản hồi tốt, xấu từ khách hàng
- Phối hợp với các phòng ban khác để giải quyết các vấn đề liên quan đến khách hàng
- Quản lý dữ liệu trên hệ thống DMS, Nhanh.vn, Sapo, VnPost, Viettel Post (chưa có kinh nghiệm sẽ được đạo tạo)
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ Quản lý

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp THPT trở lên
- Có kinh nghiệm Tư vấn, CSKH, Trực page, Telesale hoặc không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
- Ưu tiên: Thái độ làm việc thân thiện, cởi mở, hòa đồng, có trách nhiệm
- Sử dụng được máy tính và các kỹ năng văn phòng
- Có giọng nói dễ nghe, rõ ràng

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ QUI PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 8-10 triệu/ tháng tùy kinh nghiệm
- Hoa hồng tháng, quí, năm tổng thu nhập lên đến 210 triệu/năm
- Thử việc full lương
- Cơ hội phát triển bản thân & làm việc tại công ty quy mô lớn, thương hiệu quốc gia

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ QUI PHÚC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ QUI PHÚC

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ QUI PHÚC

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 111/39 Tây Lân, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Tp. HCM

