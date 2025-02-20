Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TRƯỜNG THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TRƯỜNG THỊNH
- Hồ Chí Minh: 29 Lâm Văn Bền, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
• Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, thắc mắc của khách hàng qua điện thoại, email, chat trực tuyến về các vấn đề liên quan đến sản phẩm của công ty.
• Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm.
• Cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống quản lý theo quy định của Công ty
• Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết vấn đề của khách hàng.
• Theo dõi và báo cáo tình trạng xử lý yêu cầu khách hàng.
• Tham gia vào các hoạt động chăm sóc khách hàng, xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng.
• Hỗ trợ các hoạt động bán hàng và tiếp thị khi cần thiết
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có kinh nghiệm làm vị trí tương đương từ ít nhất 1 năm trở lên.
• Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng,...
• Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, thái độ niềm nở.
• Khả năng lắng nghe và xử lý vấn đề hiệu quả.
• Chịu được áp lực công việc, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TRƯỜNG THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì
Du Lịch hàng năm
Đồng phục đi làm
Chế độ thưởng theo chính sách công ty
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo kỹ năng
Công tác phí
Nghỉ phép năm
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TRƯỜNG THỊNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
