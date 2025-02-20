Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TRƯỜNG THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 29 Lâm Văn Bền, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, thắc mắc của khách hàng qua điện thoại, email, chat trực tuyến về các vấn đề liên quan đến sản phẩm của công ty.

• Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm.

• Cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống quản lý theo quy định của Công ty

• Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết vấn đề của khách hàng.

• Theo dõi và báo cáo tình trạng xử lý yêu cầu khách hàng.

• Tham gia vào các hoạt động chăm sóc khách hàng, xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

• Hỗ trợ các hoạt động bán hàng và tiếp thị khi cần thiết

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến Kinh tế.

• Có kinh nghiệm làm vị trí tương đương từ ít nhất 1 năm trở lên.

• Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng,...

• Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, thái độ niềm nở.

• Khả năng lắng nghe và xử lý vấn đề hiệu quả.

• Chịu được áp lực công việc, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TRƯỜNG THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm theo quy định

Du Lịch hàng năm

Đồng phục đi làm

Chế độ thưởng theo chính sách công ty

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo kỹ năng

Công tác phí

Nghỉ phép năm

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TRƯỜNG THỊNH

