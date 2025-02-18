Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SALA GARDEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 52 - 54 - 56 Đường B2 Khu dân cư Sala, Phường An Lợi Đông, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi, email, tin nhắn từ khách hàng về các vấn đề liên quan đến bất động sản.

Cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ về các sản phẩm, dịch vụ bất động sản của công ty.

Giải đáp thắc mắc, hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình tìm kiếm, lựa chọn và mua bán bất động sản.

Theo dõi và quản lý thông tin khách hàng, cập nhật lịch sử giao dịch.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để giải quyết các vấn đề của khách hàng một cách hiệu quả.

Thực hiện các báo cáo định kỳ về công việc chăm sóc khách hàng.

Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chăm sóc khách hàng.

Đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản.

Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và xử lý tình huống tốt.

Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập hiệu quả.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Có giọng nói dễ nghe, truyền cảm, ngoại hình sáng

Tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, nhiệt tình.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SALA GARDEN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn (thỏa thuận khi phỏng vấn).

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Được tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SALA GARDEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin