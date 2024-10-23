Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN REVIZE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN REVIZE
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REVIZE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 43 Hoàng Việt, Phường 04, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Tân Bình

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra, cài đặt phần mềm/ phần cứng cơ bản cho các máy tính của công ty. Chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra, cài đặt hệ thống internet, camera ở công ty. Chịu trách nhiệm sửa chữa những lỗi cơ bản của hệ thống điện dân dụng của công ty. Quản lý, bảo trì, gửi thiết bị hư, hỏng lỗi đi sửa. Theo dõi, kiểm kê các thiết bị CNTT, máy móc thẩm mỹ - y tế. Đề xuất, mua sắm,bảo dưỡng, nâng cấp, sửa chữa các thiết bị CNTT,máy móc thẩm mỹ - y tế của công ty. Hỗ trợ xử lý sự cố và làm các công việc phát sinh khác. Phối hợp với các bộ phận khác để hoàn thành công việc. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra, cài đặt phần mềm/ phần cứng cơ bản cho các máy tính của công ty.
Chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra, cài đặt hệ thống internet, camera ở công ty.
Chịu trách nhiệm sửa chữa những lỗi cơ bản của hệ thống điện dân dụng của công ty.
Quản lý, bảo trì, gửi thiết bị hư, hỏng lỗi đi sửa.
Theo dõi, kiểm kê các thiết bị CNTT, máy móc thẩm mỹ - y tế. Đề xuất, mua sắm,bảo dưỡng, nâng cấp, sửa chữa các thiết bị CNTT,máy móc thẩm mỹ - y tế của công ty.
Hỗ trợ xử lý sự cố và làm các công việc phát sinh khác.
Phối hợp với các bộ phận khác để hoàn thành công việc.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyênngành liên quan; Có kinh nghiệm ở vị trí tươngđương tối thiểu02 năm tại các spa/ clinic/ thẩm mỹ viện; Nhanh nhẹn, nhạy bén, chịu khó, thật thà; Vi tính: thànhthạo Word, Excel...
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyênngành liên quan;
Có kinh nghiệm ở vị trí tươngđương tối thiểu02 năm tại các spa/ clinic/ thẩm mỹ viện;
Nhanh nhẹn, nhạy bén, chịu khó, thật thà;
Vi tính: thànhthạo Word, Excel...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REVIZE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng: thỏa thuận theo năng lực BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Thưởng các ngày lễ, Tết, ngày sinh nhật
Lương thưởng: thỏa thuận theo năng lực
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Thưởng các ngày lễ, Tết, ngày sinh nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REVIZE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN REVIZE

CÔNG TY CỔ PHẦN REVIZE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 43 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

