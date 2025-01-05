Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: Warehouse Đà Nẵng, Giao đường 3, đường 5, KCN Hòa Khánh, Hòa Liên, Hòa Vang, Huyện Hòa Vang
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Lên xuống hàng từ xe tải
Nhận và scan hàng hóa lên hệ thống
Đóng gói hàng hoá, dán tem, xử lý hàng trả về
Phân chia hàng theo các tỉnh, phường xã, các quận huyện
Quản lý hàng hóa trên hệ thống, đảm bảo việc nhập xuất hàng phải đúng tiến độ, không bị lệch số
Báo cáo xuất nhập hàng hóa
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Dưới 1 năm kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm vị trí tương đương
Tại CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS Thì Được Hưởng Những Gì
Công việc ổn định lâu dài, được ký hợp đồng chính thức, đóng BHXH đầy đủ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
