Tuyển Nhân viên kho Mắt Bão BPO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

● Phân loại hàng hóa

● Các yêu cầu công việc khác từ cấp trên.

● Scan mã vạch các đơn hàng, kiểm tra tình trạng đơn hàng

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, kỷ luật Bắt buộc Xoay ca theo tuần (nghỉ 1 tiếng) Tuần nghỉ 1 ngày quản lí kho sắp xếp Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

Tại Mắt Bão BPO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + phụ cấp: 7tr5/26 công ( 18 công ca ngày và 8 công ca đêm) Lương OT BHTN, lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mắt Bão BPO

