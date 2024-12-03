Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SHYNH HOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Kho tổng 518 Hương Lộ 2, Bình Trị Đông, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nhập - xuất hàng hóa

- Giao - nhận hàng hóa

- Kiểm kê hàng hóa, quản lý tồn kho

- Bảo quản, lưu trữ hàng hóa

- Các công việc khác : tem nhãn, bao bì, ki, ghi chép chứng từ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm tối thiếu 1 năm ở vị trí tương đương

- Kỹ năng làm việc đội nhóm

- Kỹ năng hiểu biết về hàng hóa, quy trình chứng từ nhập xuất cũng như biết cách sắp xếp và kiểm kê

- Trung thực, nhanh nhẹn, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó, trách nhiệm cao, kỷ luật tốt

- Sức khỏe tốt

Tại CÔNG TY TNHH SHYNH HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: thỏa thuận

- Thưởng lương tháng 13; Thưởng Lễ, Tết, thưởng sinh nhật...

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp hòa đồng và thân thiện

- Cung cấp đầy đủ trang thiết bị khi làm việc

- Chế độ: BHXH, BHYT... đầy đủ

- Nhận ưu đãi lớn khi sử dụng các sản phẩm vàdịch vụ làm đẹp tại Tập đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SHYNH HOUSE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin