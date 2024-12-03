Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SHYNH HOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH SHYNH HOUSE
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Kho tổng 518 Hương Lộ 2, Bình Trị Đông, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận
- Nhập - xuất hàng hóa
- Giao - nhận hàng hóa
- Kiểm kê hàng hóa, quản lý tồn kho
- Bảo quản, lưu trữ hàng hóa
- Các công việc khác : tem nhãn, bao bì, ki, ghi chép chứng từ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm tối thiếu 1 năm ở vị trí tương đương
- Kỹ năng làm việc đội nhóm
- Kỹ năng hiểu biết về hàng hóa, quy trình chứng từ nhập xuất cũng như biết cách sắp xếp và kiểm kê
- Trung thực, nhanh nhẹn, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó, trách nhiệm cao, kỷ luật tốt
- Sức khỏe tốt
- Kỹ năng làm việc đội nhóm
- Kỹ năng hiểu biết về hàng hóa, quy trình chứng từ nhập xuất cũng như biết cách sắp xếp và kiểm kê
- Trung thực, nhanh nhẹn, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó, trách nhiệm cao, kỷ luật tốt
- Sức khỏe tốt
Tại CÔNG TY TNHH SHYNH HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: thỏa thuận
- Thưởng lương tháng 13; Thưởng Lễ, Tết, thưởng sinh nhật...
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp hòa đồng và thân thiện
- Cung cấp đầy đủ trang thiết bị khi làm việc
- Chế độ: BHXH, BHYT... đầy đủ
- Nhận ưu đãi lớn khi sử dụng các sản phẩm vàdịch vụ làm đẹp tại Tập đoàn
- Thưởng lương tháng 13; Thưởng Lễ, Tết, thưởng sinh nhật...
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp hòa đồng và thân thiện
- Cung cấp đầy đủ trang thiết bị khi làm việc
- Chế độ: BHXH, BHYT... đầy đủ
- Nhận ưu đãi lớn khi sử dụng các sản phẩm vàdịch vụ làm đẹp tại Tập đoàn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SHYNH HOUSE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI