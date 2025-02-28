Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Khu CN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
• Thực hiện công việc nhập – xuất hàng hoá, dán tem, đóng gói.
• Thực hiện chính xác việc giao nhận hàng theo chủng loại, số lượng & chất lượng ghi trên chứng từ.
• Thực hiện việc sắp xếp hàng hóa theo đúng nguyên tắc và khu vực quy định, vệ sinh kệ và hàng hóa.
• Thực hiện các công việc khác do Thủ Kho phân công
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam trên 18 tuổi, có sức khỏe tốt
Có kinh nghiệm làm kho
Chịu khó, chăm chỉ
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương theo sản lượng xuất nhập hàng trung bình từ 8 - 10tr/ tháng
BHXH, Bảo hiểm tai nạn 24/7
Lương tháng 13
Nhiều chính sách ưu đãi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
