Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu CN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho

• Thực hiện công việc nhập – xuất hàng hoá, dán tem, đóng gói.

• Thực hiện chính xác việc giao nhận hàng theo chủng loại, số lượng & chất lượng ghi trên chứng từ.

• Thực hiện việc sắp xếp hàng hóa theo đúng nguyên tắc và khu vực quy định, vệ sinh kệ và hàng hóa.

• Thực hiện các công việc khác do Thủ Kho phân công

Yêu Cầu Công Việc

Nam trên 18 tuổi, có sức khỏe tốt

Có kinh nghiệm làm kho

Chịu khó, chăm chỉ

Quyền Lợi

Lương theo sản lượng xuất nhập hàng trung bình từ 8 - 10tr/ tháng

BHXH, Bảo hiểm tai nạn 24/7

Lương tháng 13

Nhiều chính sách ưu đãi

Cách Thức Ứng Tuyển

