Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH ASPIRE SOFT TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu Sala, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý tồn kho: Giám sát và duy trì tồn kho thiết bị phần cứng, đảm bảo mức tồn kho chính xác và cập nhật liên tục.

Phối hợp logistics: Quản lý logistics nhập và xuất, bao gồm tổ chức vận chuyển và giao hàng các bộ sạc dự phòng và trạm cho thuê.

Kiểm tra tồn kho: Thực hiện kiểm tra tồn kho định kỳ và theo dõi tình trạng thiết bị phần cứng để đảm bảo tính năng hoạt động và khả năng sẵn có.

Cập nhật tình trạng thiết bị: Cập nhật hệ thống với tình trạng thiết bị, sửa chữa và bất kỳ sự cố nào.

Hỗ trợ tại chỗ: Cung cấp hỗ trợ tại các trạm cho thuê khi cần thiết, đảm bảo thiết bị hoạt động đúng và giải quyết mọi vấn đề phát sinh.

Đa nhiệm và linh hoạt: Xử lý nhiều công việc cùng lúc và thích ứng với sự thay đổi ưu tiên trong môi trường làm việc nhanh chóng.

Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương; các chứng chỉ bổ sung về logistics hoặc chuỗi cung ứng là một điểm cộng.

Kinh nghiệm trước đây trong quản lý tồn kho và logistics, đặc biệt trong dịch vụ cho thuê, thiết bị công nghệ cao.

Kỹ năng tổ chức mạnh mẽ và chú ý đến chi tiết.

Khả năng đa nhiệm và linh hoạt trong việc xử lý nhiều công việc.

Khả năng giải quyết vấn đề tốt và khả năng làm việc độc lập.

Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm.

Ưu tiên: Kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh và kinh nghiệm với các thiết bị IoT hoặc công nghệ thông minh, trạm sạc.

Tại CÔNG TY TNHH ASPIRE SOFT TECH Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm theo Luật lao động

15 ngày phép/năm

