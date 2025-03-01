Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH CTI VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 36/4 Quốc lộ 1, KP3, P. An Phú Đông, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Theo dõi việc nhận, nhập – xuất hàng

Kiểm tra hàng hóa xuất nhập tồn

Sắp xếp, phân loại và bảo quản hàng hóa trong kho có hệ thống và dể tìm kiếm

Hỗ trợ các công việc phát sinh khác

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung cấp, Cao Đẳng,...

Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Thái độ: Cẩn thận, nghiêm túc và có trách nhiệm với công việc.

Làm việc nhanh nhẹn, hoạt bát, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ.

Có mong muốn gắn bó lâu dài và phù hợp văn hóa công ty.

Tại CÔNG TY TNHH CTI VN Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đào tạo nâng cao năng lực.

Được ký hợp đồng và được tham gia các chế độ bảo hiểm theo quy định Nhà nước, chế độ nghỉ phép theo luật định.

Lương thưởng tháng 13 và chế độ tăng lương định kỳ.

Hỗ trợ cơm trưa và cơm chiều (trong trường hợp có tăng ca).

Hỗ trợ đồng phục miễn phí.

Thu nhập ổn định, cơ hội thăng tiến và đảm bảo tương lai lâu dài.

Có tổ chức hội thi thể thao và du lịch hàng năm cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CTI VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin