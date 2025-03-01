Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH CTI VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH CTI VN
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 36/4 Quốc lộ 1, KP3, P. An Phú Đông, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Theo dõi việc nhận, nhập – xuất hàng
Kiểm tra hàng hóa xuất nhập tồn
Sắp xếp, phân loại và bảo quản hàng hóa trong kho có hệ thống và dể tìm kiếm
Hỗ trợ các công việc phát sinh khác
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung cấp, Cao Đẳng,...
Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Thái độ: Cẩn thận, nghiêm túc và có trách nhiệm với công việc.
Làm việc nhanh nhẹn, hoạt bát, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ.
Có mong muốn gắn bó lâu dài và phù hợp văn hóa công ty.
Tại CÔNG TY TNHH CTI VN Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia đào tạo nâng cao năng lực.
Được ký hợp đồng và được tham gia các chế độ bảo hiểm theo quy định Nhà nước, chế độ nghỉ phép theo luật định.
Lương thưởng tháng 13 và chế độ tăng lương định kỳ.
Hỗ trợ cơm trưa và cơm chiều (trong trường hợp có tăng ca).
Hỗ trợ đồng phục miễn phí.
Thu nhập ổn định, cơ hội thăng tiến và đảm bảo tương lai lâu dài.
Có tổ chức hội thi thể thao và du lịch hàng năm cho nhân viên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CTI VN
