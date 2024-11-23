Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Hồng Hạnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 252 Phố Huế, phường Phố Huế, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Xuất, nhập hành hóa cho quầy dịch vụ

Sắp xếp hàng hóa trong kho gọn gàng

Kiểm hàng Honda Việt Nam nhập về

Tính toán, đặt hàng theo AMC

Kiểm và giao hàng bán buôn

Nắm danh sách bạn hàng bán buôn và thông tin liên hệ

Thực hiện các công việc khác do Quản lý và Giám đốc giao phó

Thời gian làm việc từ : 08h00 - 18h00

Được nghỉ 4 ngày/ tháng ( Trừ Thứ 7- Chủ nhật)

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tin học văn phòng thành thạo;

Cẩn thận, bảo mật, quản lý thời gian hiệu quả và chịu được áp lực công việc cao;

Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm;

Kỹ năng giao tiếp và làm việc với khách hàng tốt.

Tốt nghiệp: Từ trung cấp trở lên

Tại Công ty TNHH Hồng Hạnh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 9 - 12 triệu

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

'Được hỗ trợ ăn trưa

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hồng Hạnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin