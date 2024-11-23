Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Hồng Hạnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty TNHH Hồng Hạnh
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty TNHH Hồng Hạnh

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 252 Phố Huế, phường Phố Huế, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Xuất, nhập hành hóa cho quầy dịch vụ
Sắp xếp hàng hóa trong kho gọn gàng
Kiểm hàng Honda Việt Nam nhập về
Tính toán, đặt hàng theo AMC
Kiểm và giao hàng bán buôn
Nắm danh sách bạn hàng bán buôn và thông tin liên hệ
Thực hiện các công việc khác do Quản lý và Giám đốc giao phó
Thời gian làm việc từ : 08h00 - 18h00
Được nghỉ 4 ngày/ tháng ( Trừ Thứ 7- Chủ nhật)

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tin học văn phòng thành thạo;
Cẩn thận, bảo mật, quản lý thời gian hiệu quả và chịu được áp lực công việc cao;
Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm;
Kỹ năng giao tiếp và làm việc với khách hàng tốt.
Tốt nghiệp: Từ trung cấp trở lên

Tại Công ty TNHH Hồng Hạnh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 9 - 12 triệu
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
'Được hỗ trợ ăn trưa
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hồng Hạnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Hồng Hạnh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: HEAD Hồng Hạnh 1: Địa chỉ: Số 252 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội HEAD Hồng Hạnh 2: Địa chỉ: Số 7 Âu Cơ, phường Quảng An, Tây Hồ,HN HEAD Hồng Hạnh 3: Địa chỉ: 18 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội HEAD Hồng Hạnh 4: Địa chỉ: 54 Đường Nguyễn Trãi, Khu phố

