Tuyển Nhân viên kho CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CJ KOREA EXPRESS FREIGHT VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Kim Nỗ, Đông Anh, Đông Anh, Huyện Đông Anh

Nhân viên kho

Soạn hàng theo đơn yêu cầu.

Nhập xuất hàng hóa theo qui định.

Sắp xếp, phân loại và bảo quản hàng hóa trong kho có hệ thống và dễ tìm kiếm

Đảm bảo về tiêu chuẩn an toàn, an ninh và vệ sinh trong hệ thống kho

Hỗ trợ các công việc phát sinh khác khi Quản Lý yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

Có khả năng giải quyết vấn đề phát sinh

Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, làm việc có trách nhiệm

Giao tiếp tốt, chịu được áp lực trong công việc

Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CJ KOREA EXPRESS FREIGHT VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

- BHXH, BHYT, BHTN

- Thẻ thành viên CJ membership: giảm 40% khi mua bánh tại hệ thống Tous Les Jours và xem phim tại hệ thống CGV

- Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe 24/7

- 12 ngày phép/ năm

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, quà sinh nhật, hiếu hỉ, lễ tết

-Thưởng lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CJ KOREA EXPRESS FREIGHT VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

