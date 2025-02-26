Tuyển Nhân viên kho CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CJ KOREA EXPRESS FREIGHT VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CJ KOREA EXPRESS FREIGHT VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Kim Nỗ, Đông Anh, Đông Anh, Huyện Đông Anh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận
Soạn hàng theo đơn yêu cầu.
Nhập xuất hàng hóa theo qui định.
Sắp xếp, phân loại và bảo quản hàng hóa trong kho có hệ thống và dễ tìm kiếm
Đảm bảo về tiêu chuẩn an toàn, an ninh và vệ sinh trong hệ thống kho
Hỗ trợ các công việc phát sinh khác khi Quản Lý yêu cầu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng giải quyết vấn đề phát sinh
Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, làm việc có trách nhiệm
Giao tiếp tốt, chịu được áp lực trong công việc
Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CJ KOREA EXPRESS FREIGHT VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
- BHXH, BHYT, BHTN
- Thẻ thành viên CJ membership: giảm 40% khi mua bánh tại hệ thống Tous Les Jours và xem phim tại hệ thống CGV
- Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe 24/7
- 12 ngày phép/ năm
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, quà sinh nhật, hiếu hỉ, lễ tết
-Thưởng lương tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CJ KOREA EXPRESS FREIGHT VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
