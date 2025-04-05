Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HSVN TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 52 Đường số 36, KĐT Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tiếp nhận cuộc gọi của khách hàng từ tổng đài. Tư vấn báo giá các sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng.

Chăm sóc khách hàng sau báo giá. Lên đơn hàng chuyển bộ phận kho

Các công việc khác dưới sự điều phối của Quản lý trực tiếp

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên, ưu sinh sinh viên mới ra trường có đam mê kinh doanh (sn 2000 đổ lại, không tuyển 9x)

Kỹ năng giao tiếp tốt. Thái độ trung thực, cầu tiến, ham học hỏi, chủ động trong công việc.

Có kỹ năng sử dụng tin học văn phòng khá.

Có laptop cá nhân để làm việc. (Công ty cung cấp máy tính và các công cụ làm việc cần thiết khi trở thành nhân viên chính thức).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HSVN TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cứng 6-8tr/tháng + % Doanh số theo KPIs.

Được hưởng các chế độ phúc lợi hấp dẫn: Đóng BHXH, nghỉ phép, tháng lương 13, du lịch, du xuân...và các chế độ khác theo Luật lao động.

Được đào tạo nghiệp vụ kinh doanh bởi Quản lý có nhiều kinh nghiệm và chuyên môn cao

Được đào tạo kỹ năng mềm, phát triển năng lực cá nhân. Được làm việc trong môi trường năng động, có nhiều tiềm năng phát triển bản thân.

Được trang bị trang phục làm việc (đồng phục công ty).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HSVN TOÀN CẦU

