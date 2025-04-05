Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HSVN TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HSVN TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HSVN TOÀN CẦU
Ngày đăng tuyển: 05/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HSVN TOÀN CẦU

Nhân viên kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HSVN TOÀN CẦU

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 52 Đường số 36, KĐT Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tiếp nhận cuộc gọi của khách hàng từ tổng đài. Tư vấn báo giá các sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng.
Chăm sóc khách hàng sau báo giá. Lên đơn hàng chuyển bộ phận kho
Các công việc khác dưới sự điều phối của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên, ưu sinh sinh viên mới ra trường có đam mê kinh doanh (sn 2000 đổ lại, không tuyển 9x)
Kỹ năng giao tiếp tốt. Thái độ trung thực, cầu tiến, ham học hỏi, chủ động trong công việc.
Có kỹ năng sử dụng tin học văn phòng khá.
Có laptop cá nhân để làm việc. (Công ty cung cấp máy tính và các công cụ làm việc cần thiết khi trở thành nhân viên chính thức).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HSVN TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cứng 6-8tr/tháng + % Doanh số theo KPIs.
Được hưởng các chế độ phúc lợi hấp dẫn: Đóng BHXH, nghỉ phép, tháng lương 13, du lịch, du xuân...và các chế độ khác theo Luật lao động.
Được đào tạo nghiệp vụ kinh doanh bởi Quản lý có nhiều kinh nghiệm và chuyên môn cao
Được đào tạo kỹ năng mềm, phát triển năng lực cá nhân. Được làm việc trong môi trường năng động, có nhiều tiềm năng phát triển bản thân.
Được trang bị trang phục làm việc (đồng phục công ty).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HSVN TOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HSVN TOÀN CẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HSVN TOÀN CẦU

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 111, ngõ 21 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-10-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job345915
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 46 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Hạn nộp: 12/10/2025
Bình Phước Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Hải Dương Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN Ô TÔ PROAUTO
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN Ô TÔ PROAUTO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN Ô TÔ PROAUTO
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIỀN TRÚC
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIỀN TRÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THIỀN TRÚC
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp MKT
Tuyển Lập trình viên NodeJS Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp MKT
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 46 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Hạn nộp: 12/10/2025
Bình Phước Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND
6 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Kiến Trúc Xây Dựng Ong Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu Công Ty TNHH MTV Kiến Trúc Xây Dựng Ong Vàng
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TMDV VAAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH TMDV VAAN
11 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XNK AN PHÚ THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH XNK AN PHÚ THÀNH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BỒ CÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BỒ CÂU
9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Thái Bình Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Thái Bình Dương
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN SẠCH HOÀNG GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN SẠCH HOÀNG GIA
12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SEAL SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SEAL SOLUTIONS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Kieufarm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty TNHH Kieufarm
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Green Roofing làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Green Roofing
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẠT HIỂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐẠT HIỂN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI VIỆT
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Siêu Tốc Marketing làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu Siêu Tốc Marketing
7 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP XNK TNT Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu Công ty CP XNK TNT Việt Nam
12 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH IOTLINK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH IOTLINK
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG VI NA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG VI NA
8 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP LẬP SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP LẬP SƠN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tigersteps làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu Công Ty TNHH Tigersteps
6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ORO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ORO
12 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM DV Môi Trường Thái Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 25 Triệu Công Ty TNHH TM DV Môi Trường Thái Minh
7 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Good Fruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Good Fruit
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Vina Chang Tai làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty TNHH Vina Chang Tai
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tập Đoàn Tiim làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Tập Đoàn Tiim
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH SX TM DV Kỹ Thuật Đại Hồng Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty TNHH SX TM DV Kỹ Thuật Đại Hồng Phát
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SUNRISE ELECTRIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SUNRISE ELECTRIC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM & DV Nội Thất TND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 USD Công Ty TNHH TM & DV Nội Thất TND
8 - 10 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Cyber Real làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 5 Triệu Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Cyber Real
Trên 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH ADC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm