Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HSVN TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HSVN TOÀN CẦU
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 52 Đường số 36, KĐT Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc
Tiếp nhận cuộc gọi của khách hàng từ tổng đài. Tư vấn báo giá các sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng.
Chăm sóc khách hàng sau báo giá. Lên đơn hàng chuyển bộ phận kho
Các công việc khác dưới sự điều phối của Quản lý trực tiếp
Yêu Cầu Công Việc
Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên, ưu sinh sinh viên mới ra trường có đam mê kinh doanh (sn 2000 đổ lại, không tuyển 9x)
Kỹ năng giao tiếp tốt. Thái độ trung thực, cầu tiến, ham học hỏi, chủ động trong công việc.
Có kỹ năng sử dụng tin học văn phòng khá.
Có laptop cá nhân để làm việc. (Công ty cung cấp máy tính và các công cụ làm việc cần thiết khi trở thành nhân viên chính thức).
Quyền Lợi
Mức lương: Lương cứng 6-8tr/tháng + % Doanh số theo KPIs.
Được hưởng các chế độ phúc lợi hấp dẫn: Đóng BHXH, nghỉ phép, tháng lương 13, du lịch, du xuân...và các chế độ khác theo Luật lao động.
Được đào tạo nghiệp vụ kinh doanh bởi Quản lý có nhiều kinh nghiệm và chuyên môn cao
Được đào tạo kỹ năng mềm, phát triển năng lực cá nhân. Được làm việc trong môi trường năng động, có nhiều tiềm năng phát triển bản thân.
Được trang bị trang phục làm việc (đồng phục công ty).
Cách Thức Ứng Tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
