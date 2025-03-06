Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM DV XNK Châu Á Thái Bình Dương Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 331/7/20 Phan Huy Ích, Phường 14,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý, điều phối, giám sát công việc vận hành đơn hàng online trên các kênh thương mại điện tử: Shopee, Tiktok, Lazada,...

Xây dựng kế hoạch phát triển, tổ chức, vận hành, kiểm soát các hoạt động... nhằm đạt được các KPI mục tiêu thông qua việc vận hành hiệu quả đội ngũ nhân sự cùng các công cụ liên quan.

Xây dựng kế hoạch Marketing Online, nội dung, giải pháp...nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng trên Website, kênh Sàn thương mại điện tử.

Phối hợp với các bộ phận liên quan triển khai chương trình để đạt mục tiêu gia tăng doanh số, phát triển thương hiệu.

Khảo sát, đánh giá tình hình thị trường và đối thủ cạnh tranh để được ra giải pháp nhằm tối ưu hiệu quả kinh doanh của kênh TMĐT.

Đảm bảo việc thực hiện chỉ tiêu doanh số, kiểm soát chi phí trong định mức phù hợp: (Tỷ lệ chuyển đổi; Chất lượng dịch vụ bán hàng online; Kiểm soát, điều chỉnh quy trình và chi phí nhằm đạt hiệu quả kinh doanh của Kênh).

Giám sát thường xuyên các hoạt động quảng cáo mỗi ngày của bộ phận để tối ưu các chương trình truyền thông, khuyến mại.

Phối hợp với đối tác giao hàng, kho vận, thanh toán online phục vụ cho việc vận hành đơn hàng online. Đối soát với phòng Kế toán với các trường hợp đổi trả.

Kiểm soát đảm bảo đạt các chỉ số Shop Yêu thích.

Lập kế hoạch ngân sách và kiểm soát sử dụng ngân sách định kỳ trong hạn mức đã xác định

Tổ chức cấu trúc nhân sự, tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhằm đạt mục tiêu

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Không yêu cầu

Độ tuổi: >25 tuổi

Trình độ học vấn: Cao Đẳng/ Đại Học

Chuyên môn yêu cầu: Thương mại điện tử, Kinh tế, Marketing,... và các ngành liên quan.

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng anh giao tiếp

Trình độ tin học: Vi tính cơ bản (Word, Excel...)

Kinh nghiệm: 2 năm



Kỹ năng:Hiểu quy tắc và quy trình vận hành của một trong các nền tảng Sàn TMĐT Shopee/Tiktok, có khả năng phân tích dữ liệu tốt; biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh, video.

Thái độ: Trung thực, nhiệt tình, nhanh nhẹn

Ưu tiên có kinh nghiệm vận hành trên các sàn thương mại điện tử.

Tại Công Ty TNHH TM DV XNK Châu Á Thái Bình Dương Miền Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương + Thưởng : Từ 15-20tr/ tháng

Chế độ nâng lương định kỳ và đột xuất theo hiệu quả công việc.

Thưởng hết năm, đặc biệt thưởng nóng khi có thành tích tốt, đóng góp trọng đại cho công ty.

Thưởng vào các dịp Lễ, Sinh nhật,..

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

Chính sách phúc lợi khác: tham quan du lịch hàng năm, nghỉ lễ, phép, thăm hỏi theo quy định của Công ty. Thưởng lương tháng 13, thưởng tết âm lịch, tết dương lịch.

Được nghỉ chiều thứ 7, ngày chủ nhật và các ngày lễ, phép theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM DV XNK Châu Á Thái Bình Dương Miền Nam

