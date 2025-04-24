Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH AmorePacific Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Đại diện các thương hiệu nổi tiếng thuộc tập đoàn Amorepacific như Innisfree, Laneige, Mise en Scène, Aestura, giới thiệu và tư vấn mỹ phẩm tới khách hàng tại các chuỗi cửa hàng bán lẻ uy tín như Beauty Box, Guardian, Watsons, Matsumoto Kiyoshi, Sammi Shop.

- Chăm sóc và quản lý quầy hàng, kiểm tra POG, POSM. Trưng bày sản phẩm trên quầy kệ hàng ngày để đảm bảo sự hiển thị hấp dẫn và tối ưu hoá doanh số bán hàng.

- Tổ chức và thực hiện hoạt động phát mẫu thử sản phẩm vào các ngày cuối tuần để tăng cường tương tác và nâng cao doanh số bán hàng.

- Cập nhật và báo cáo thường xuyên về tình hình bán hàng của nhãn hàng và xu hướng trên thị trường.

- Hỗ trợ các công việc khác theo chỉ đạo của quản lý nếu có

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Ưu tiên ứng viên có ngoại hình ưa nhìn và yêu thích làm đẹp

- Có từ 1 năm kinh nghiệm tư vấn bán hàng, đặc biệt với các sản phẩm mỹ phẩm/chăm sóc da

- Chăm chỉ, giao tiếp tốt và có kĩ năng chăm sóc khách hàng

Tại Công ty TNHH AmorePacific Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hàng tháng hấp dẫn bao gồm lương cơ bản + phụ cấp + thưởng doanh thu

- Lương tháng 13

- Ngày nghỉ: 1 ngày / tuần + 12 ngày phép năm

- Chế độ bảo hiểm XH, YT, TN đúng và đầy đủ theo Luật lao động

- Chế độ bảo hiểm tai nạn 24/24 ngay trong thời gian thử việc

- Chế độ bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên chính thức

- Chế độ mỹ phẩm theo hằng quý

- Nhân viên được tham gia các khóa đào tạo liên tục về kỹ năng mềm, sản phẩm mới... trực tiếp từ các nhãn hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AmorePacific Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin