Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THACO AUTO BÌNH TÂN - TP.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THACO AUTO BÌNH TÂN - TP.HCM
Mức lương
8 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 73
- 75 Võ Văn Kiệt, phường An Lạc,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 25 Triệu
Phát triển khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ và quản trị hiệu quả dữ liệu Khách hàng
Tiếp cận khách hàng để tư vấn cho khách hàng lựa chọn sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ phù hợp
Nhận và thực hiện hoàn thành chỉ tiêu được giao phù hợp với kinh nghiệm, năng lực bán hàng
Theo dõi việc thực hiện hợp đồng (Giao nhận, tiến độ thanh toán, Công nợ, các thay đổi trong hợp đồng)…
Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên ngành Ô tô, Kinh tế, QTKD, Marketing, Du lịch, Nhà hàng khách sạn,…
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, nắm bắt được tâm lý, nhu cầu của khách hàng
Yêu thích ngành nghề kinh doanh Ô tô
Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Ô tô hoặc có GPLX B2 là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH THACO AUTO BÌNH TÂN - TP.HCM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập được thảo thuận theo năng lực và được trao đổi kỹ trong quá trình phỏng vấn từ 8-25tr/tháng hoặc hơn theo năng lực (bao gồm lương cứng + phụ cấp + %hoa hồng)
Hỗ trợ cơm trưa 40,000 VND/ngày, đồng phục, quà Tết,...
Có 02 ngày nghỉ luân phiên/tháng
Tham gia đóng bảo hiểm, khám sức khỏe định kỳ theo quy định
Cơ hội phát triển nghề nghiệp, môi trường chuyên nghiệp, được tham gia các lớp đào tạo nâng cao chuyên môn
Chính sách ưu đãi dành cho nhân viên khi mua sản phẩm công ty
Môi trường làm việc trẻ trung , năng động , thoải mái
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THACO AUTO BÌNH TÂN - TP.HCM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
