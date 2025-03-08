Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THACO AUTO BÌNH TÂN - TP.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu

Mức lương 8 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 73 - 75 Võ Văn Kiệt, phường An Lạc,Hồ Chí Minh

Phát triển khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ và quản trị hiệu quả dữ liệu Khách hàng

Tiếp cận khách hàng để tư vấn cho khách hàng lựa chọn sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ phù hợp

Nhận và thực hiện hoàn thành chỉ tiêu được giao phù hợp với kinh nghiệm, năng lực bán hàng

Theo dõi việc thực hiện hợp đồng (Giao nhận, tiến độ thanh toán, Công nợ, các thay đổi trong hợp đồng)…

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên ngành Ô tô, Kinh tế, QTKD, Marketing, Du lịch, Nhà hàng khách sạn,…

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, nắm bắt được tâm lý, nhu cầu của khách hàng

Yêu thích ngành nghề kinh doanh Ô tô

Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Ô tô hoặc có GPLX B2 là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH THACO AUTO BÌNH TÂN - TP.HCM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập được thảo thuận theo năng lực và được trao đổi kỹ trong quá trình phỏng vấn từ 8-25tr/tháng hoặc hơn theo năng lực (bao gồm lương cứng + phụ cấp + %hoa hồng)

Hỗ trợ cơm trưa 40,000 VND/ngày, đồng phục, quà Tết,...

Có 02 ngày nghỉ luân phiên/tháng

Tham gia đóng bảo hiểm, khám sức khỏe định kỳ theo quy định

Cơ hội phát triển nghề nghiệp, môi trường chuyên nghiệp, được tham gia các lớp đào tạo nâng cao chuyên môn

Chính sách ưu đãi dành cho nhân viên khi mua sản phẩm công ty

Môi trường làm việc trẻ trung , năng động , thoải mái

