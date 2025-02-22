Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần công nghệ số Vmas Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần công nghệ số Vmas Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Công ty cổ phần công nghệ số Vmas Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
Công ty cổ phần công nghệ số Vmas Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần công nghệ số Vmas Việt Nam

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 22 lô B tập thể in Thanh Xuân

- ngách 61

- ngõ 67 Phùng Khoang,Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Công việc: Phân Phối (bán sỉ) các sản phẩm linh kiện và phụ kiện điện thoại
- Đối tượng khách hàng: đại lý, công ty, cửa hàng bán lẻ linh kiện và phụ kiện điện thoại khu vực Hà Nội
- Duy trì chăm sóc khách hàng hiện có và tìm kiếm khách hàng tiềm năng ( thông qua email, điện thoại, đi sales trực tiếp thị trường, thương lượng gặp khách hàng )
- Xây dựng, triển khai, thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, năm của Công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp THPT trở lên
- Không cần kinh nghiệm, sẽ được đào tạo bài bản khi làm việc..
- Giao tiếp tốt, chịu khó, chịu áp lực
- Ưu tiên độ tuổi từ 23 - 28
- Ưu tiên ứng viên sales thị trường cùng ngành nghề hoặc mobile/ ngành hàng tiêu dùng

Tại Công ty cổ phần công nghệ số Vmas Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập: từ 15 triệu đồng/ tháng - > 30 triệu đồng/ tháng
- Lương cơ bản từ: từ 6tr - 9tr tùy năng lực
- Hoa hồng không giới hạn (theo doanh số đạt được)
- Có thưởng thêm cho nhân viên hoàn thành chỉ tiêu hàng tháng, hàng quý
- Thưởng các ngày Lễ đặc biệt trong năm bao gồm 30 / 4, 1 / 5, 2 / 9…
- Thưởng theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Nhân viên sẽ được xét duyệt tăng lương hàng năm, định kỳ 1 năm 1 lần
- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo,
- Nhân viên mới sẽ được đào tạo trực tiếp từ CEO, tạo cơ hội thăng tiến cao trong công việc.
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi ký HĐLĐ sau thời gian thử việc
- Chế độ nghỉ dưỡng kết hợp team building hằng năm
- Luôn có cơ hội thăng tiến trong công việc nghề nghiệp
- Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ số Vmas Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần công nghệ số Vmas Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ số Vmas Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 55 Đường số 2, KDC City Land Park Hills, P.10, Q.Gò Vấp, HCM (672A Phan Văn Trị rẽ vào)

