Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần công nghệ số Vmas Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 22 lô B tập thể in Thanh Xuân - ngách 61 - ngõ 67 Phùng Khoang,Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Công việc: Phân Phối (bán sỉ) các sản phẩm linh kiện và phụ kiện điện thoại

- Đối tượng khách hàng: đại lý, công ty, cửa hàng bán lẻ linh kiện và phụ kiện điện thoại khu vực Hà Nội

- Duy trì chăm sóc khách hàng hiện có và tìm kiếm khách hàng tiềm năng ( thông qua email, điện thoại, đi sales trực tiếp thị trường, thương lượng gặp khách hàng )

- Xây dựng, triển khai, thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, năm của Công ty.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp THPT trở lên

- Không cần kinh nghiệm, sẽ được đào tạo bài bản khi làm việc..

- Giao tiếp tốt, chịu khó, chịu áp lực

- Ưu tiên độ tuổi từ 23 - 28

- Ưu tiên ứng viên sales thị trường cùng ngành nghề hoặc mobile/ ngành hàng tiêu dùng

Tại Công ty cổ phần công nghệ số Vmas Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập: từ 15 triệu đồng/ tháng - > 30 triệu đồng/ tháng

- Lương cơ bản từ: từ 6tr - 9tr tùy năng lực

- Hoa hồng không giới hạn (theo doanh số đạt được)

- Có thưởng thêm cho nhân viên hoàn thành chỉ tiêu hàng tháng, hàng quý

- Thưởng các ngày Lễ đặc biệt trong năm bao gồm 30 / 4, 1 / 5, 2 / 9…

- Thưởng theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Nhân viên sẽ được xét duyệt tăng lương hàng năm, định kỳ 1 năm 1 lần

- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo,

- Nhân viên mới sẽ được đào tạo trực tiếp từ CEO, tạo cơ hội thăng tiến cao trong công việc.

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi ký HĐLĐ sau thời gian thử việc

- Chế độ nghỉ dưỡng kết hợp team building hằng năm

- Luôn có cơ hội thăng tiến trong công việc nghề nghiệp

- Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ số Vmas Việt Nam

