Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XP-MEDIA GIA LAI làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XP-MEDIA GIA LAI
Mức lương
7 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng:
- 07 Lương Nhữ Hộc, Hải Châu, Đà Nẵng, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 25 Triệu
Giới thiệu sản phẩm công ty qua các trang mạng
Tư vấn khách hàng các giải pháp Marketing phù hợp với ngành hàng mà họ đang kinh doanh. Từ đó lên kế hoạch, xây dựng giải pháp Marketing phù hợp cho doanh nghiệp
Tham gia cùng team, xây dựng và triển khai chiến lược tìm kiếm nguồn khách hàng
Một số công việc khác, phối hợp các bộ phận trong công ty
Với Mức Lương 7 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo
Nam và Nữ từ 18 tuổi trở lên
Có laptop cá nhân
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, khéo léo và có trách nhiệm với công việc
Luôn có ý chí phấn đấu, siêng năng, tinh thần cầu tiến trong công việc
Luôn nghiêm túc học hỏi từ đồng nghiệp và quản lí
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XP-MEDIA GIA LAI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản:7.000.000 - 15.000.000
Up to 25.000.000 (Lương cứng + %HH + Thưởng+ Thưởng chuyên cần)
Đảm bảo chế độ BHXH, BHYT theo đúng quy định
Được đào tạo kỹ năng công việc thực tế với Quản lý trực tiếp
Team Building hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XP-MEDIA GIA LAI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
