Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM GOFIBER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 231 Tây Thạnh,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Tìm kiếm thông tin khách hàng tiềm năng

-Tham dự các hội thảo, diễn đàn hoặc sự kiện công nghệ để tạo mối quan hệ với doanh nghiệp

-Tư vấn, giải thích cho khách hàng về dịch vụ thiết kế Website, VPS, Hosting, máy chủ Server, dịch vụ Marketing SEO

-Đàm phán thương lượng, xúc tiến, thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng

-Đề xuất các phương án, kênh bán hàng hiệu quả nhằm gia tăng cơ hội tiếp cận khách hàng tiềm năng

-Hỗ trợ các bên liên quan trong việc: triển khai hợp đồng,...

- Thực hiện một số công việc liên quan khác khi có yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm ở vị trí Sale, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Sale mảng công nghệ, phần mềm, giải pháp số

-Yêu thích công nghệ, có tinh thần tự học về sản phẩm công nghệ

-Tự tin kết nối với doanh nghiệp thông qua hội thảo, diễn đàn, sự kiện công nghệ

- Có kỹ năng kết nối với doanh nghiệp qua kênh gọi điện để đặt lịch giới thiệu sản phẩm

-Có kỹ năng về quảng bá, giới thiệu sản phẩm qua các nền tảng mạng XH

-Bản lĩnh và máu lửa để xây dựng mối quan hệ, tìm kiếm các kênh kết nối đến khách hàng tiềm năng.

- Có đam mê trong lĩnh vực Kinh doanh

- Chịu được áp lực, tích cực chủ động trong công việc

- Có kỹ năng tư duy, đàm phán

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM GOFIBER Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập: 10.000.000 - 15.000.000

- Được hưởng chế độ Ngày phép, Ngày chế độ, BHXH khi ký hợp đồng chính thức (12 tháng)

- Được trang bị đầy đủ các thiết bị máy tính, tai nghe để phục vụ cho công việc.

- Xét duyệt tăng lương định kỳ nếu làm tốt.

- Tham gia hoạt động Team building hằng năm

- Cơ hội thăng tiến rộng mở

- Môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM GOFIBER

