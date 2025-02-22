Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM GOFIBER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM GOFIBER
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM GOFIBER

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 231 Tây Thạnh,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Tìm kiếm thông tin khách hàng tiềm năng
-Tham dự các hội thảo, diễn đàn hoặc sự kiện công nghệ để tạo mối quan hệ với doanh nghiệp
-Tư vấn, giải thích cho khách hàng về dịch vụ thiết kế Website, VPS, Hosting, máy chủ Server, dịch vụ Marketing SEO
-Đàm phán thương lượng, xúc tiến, thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng
-Đề xuất các phương án, kênh bán hàng hiệu quả nhằm gia tăng cơ hội tiếp cận khách hàng tiềm năng
-Hỗ trợ các bên liên quan trong việc: triển khai hợp đồng,...
- Thực hiện một số công việc liên quan khác khi có yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm ở vị trí Sale, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Sale mảng công nghệ, phần mềm, giải pháp số
-Yêu thích công nghệ, có tinh thần tự học về sản phẩm công nghệ
-Tự tin kết nối với doanh nghiệp thông qua hội thảo, diễn đàn, sự kiện công nghệ
- Có kỹ năng kết nối với doanh nghiệp qua kênh gọi điện để đặt lịch giới thiệu sản phẩm
-Có kỹ năng về quảng bá, giới thiệu sản phẩm qua các nền tảng mạng XH
-Bản lĩnh và máu lửa để xây dựng mối quan hệ, tìm kiếm các kênh kết nối đến khách hàng tiềm năng.
- Có đam mê trong lĩnh vực Kinh doanh
- Chịu được áp lực, tích cực chủ động trong công việc
- Có kỹ năng tư duy, đàm phán

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM GOFIBER Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập: 10.000.000 - 15.000.000
- Được hưởng chế độ Ngày phép, Ngày chế độ, BHXH khi ký hợp đồng chính thức (12 tháng)
- Được trang bị đầy đủ các thiết bị máy tính, tai nghe để phục vụ cho công việc.
- Xét duyệt tăng lương định kỳ nếu làm tốt.
- Tham gia hoạt động Team building hằng năm
- Cơ hội thăng tiến rộng mở
- Môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM GOFIBER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 231 Tây Thạnh,Tây Thạnh, Tân Phú

