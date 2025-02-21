Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNOKOM làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNOKOM
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNOKOM

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNOKOM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Thỏa thuận theo năng lực

- Được ký hợp đồng lao động đầy đủ;

- Chế độ lương, thưởng được đánh giá theo năng lực làm việc;

- Tính lương thêm giờ, phụ cấp … theo đúng quy định nhà nước;

- Có cơ chế nâng lương, nâng bậc định kỳ hàng năm và đột xuất theo kết quả làm việc

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN;

- Tham gia bảo hiểm tai nạn 24/24;

- Được đào tạo và phát triển trong và ngoài Công ty;

- Nghỉ lễ, tết, nghỉ tuần, Nghỉ phép ... theo quy định

- Chế độ tham quan, nghỉ mát, khám sức khoẻ định kỳ;, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, tiếp cận và sàng lọc khách hàng:
Tìm kiếm khách hàng mới
Tìm hiểu thông tin khách hàng ( gọi điện, internet, B2B…)
Sàng lọc khách hàng tiềm năng và tiếp cận khách hàng tiềm năng
Lập phiếu thông tin khách hàng và danh sách khách hàng
2. Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng
Chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại
Chăm sóc khách hàng tiềm năng
Hỏi thăm, tìm hiểu các nhu cầu, mong muốn của khách hàng
3. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: Từ 22 đến 28 tuổi
- Có 1 năm kinh nghiệm làm nhân viên kinh doanh, nhân viên bán hàng...
- Kiến thức: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh doanh, marketing...
- Ngoại ngữ: Ưu tiên giao tiếp, đọc tài liệu bằng tiếng Anh
- Sử dụng khá: Powerpoint, Word, Excel
Yêu cầu khác:
- Tính cách: Nhanh nhẹn, chăm chỉ, chịu được áp lực công việc cao; trách nhiệm, làm việc nhóm tốt.
- Kỹ năng: Lập kế hoạch, quản lý, thuyết trình, kỹ năng giao tiếp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNOKOM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 10 - 12 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNOKOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNOKOM

CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNOKOM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đường E3, Khu E, KCN Phố Nối A, Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

