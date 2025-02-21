Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNOKOM làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Thỏa thuận theo năng lực - Được ký hợp đồng lao động đầy đủ; - Chế độ lương, thưởng được đánh giá theo năng lực làm việc; - Tính lương thêm giờ, phụ cấp … theo đúng quy định nhà nước; - Có cơ chế nâng lương, nâng bậc định kỳ hàng năm và đột xuất theo kết quả làm việc - Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN; - Tham gia bảo hiểm tai nạn 24/24; - Được đào tạo và phát triển trong và ngoài Công ty; - Nghỉ lễ, tết, nghỉ tuần, Nghỉ phép ... theo quy định - Chế độ tham quan, nghỉ mát, khám sức khoẻ định kỳ;, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, tiếp cận và sàng lọc khách hàng:

Tìm kiếm khách hàng mới

Tìm hiểu thông tin khách hàng ( gọi điện, internet, B2B…)

Sàng lọc khách hàng tiềm năng và tiếp cận khách hàng tiềm năng

Lập phiếu thông tin khách hàng và danh sách khách hàng

2. Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng

Chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại

Chăm sóc khách hàng tiềm năng

Hỏi thăm, tìm hiểu các nhu cầu, mong muốn của khách hàng

3. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: Từ 22 đến 28 tuổi

- Có 1 năm kinh nghiệm làm nhân viên kinh doanh, nhân viên bán hàng...

- Kiến thức: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh doanh, marketing...

- Ngoại ngữ: Ưu tiên giao tiếp, đọc tài liệu bằng tiếng Anh

- Sử dụng khá: Powerpoint, Word, Excel

Yêu cầu khác:

- Tính cách: Nhanh nhẹn, chăm chỉ, chịu được áp lực công việc cao; trách nhiệm, làm việc nhóm tốt.

- Kỹ năng: Lập kế hoạch, quản lý, thuyết trình, kỹ năng giao tiếp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNOKOM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 10 - 12 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNOKOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin