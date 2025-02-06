Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH STREAMCAST ASIA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

CÔNG TY TNHH STREAMCAST ASIA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
CÔNG TY TNHH STREAMCAST ASIA VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH STREAMCAST ASIA VIỆT NAM

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 10 mil. gross + Thưởng Commission •Mức lương cạnh tranh cùng với hoa hồng theo doanh số. • Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm và kỹ năng bán hàng. • Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc năng động và sáng tạo. • Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty., Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Chúng tôi đang tìm kiếm một Sales Executive nhiệt huyết và tài năng để gia nhập đội ngũ kinh doanh của chúng tôi trong lĩnh vực audio và điện tử tiêu dùng - đồ công nghệ. Bạn sẽ chịu trách nhiệm phát triển doanh số, xây dựng mối quan hệ khách hàng và quảng bá các sản phẩm audio và thiết bị điện tử của công ty.
audio và điện tử tiêu dùng - đồ công nghệ.
• Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, mở rộng thị trường cho các sản phẩm audio và điện tử tiêu dùng.
• Tư vấn, giới thiệu sản phẩm đến khách hàng, hiểu rõ nhu cầu và mong muốn của họ.
• Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại, đảm bảo sự hài lòng và giữ chân khách hàng.
• Lập kế hoạch kinh doanh, báo cáo doanh số và phân tích thị trường định kỳ.
• Tham gia các sự kiện, triển lãm để quảng bá thương hiệu và sản phẩm.
• Phối hợp với các bộ phận khác (Marketing, Hỗ trợ khách hàng) để đảm bảo dịch vụ khách hàng tốt nhất.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Marketing, hoặc các lĩnh vực liên quan.
• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành audio hoặc điện tử tiêu dùng.
• Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.
• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
• Am hiểu về sản phẩm audio và điện tử tiêu dùng là một lợi thế.
• Khả năng phân tích và nắm bắt thị trường tốt.
• Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh

Tại CÔNG TY TNHH STREAMCAST ASIA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 10 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STREAMCAST ASIA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH STREAMCAST ASIA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH STREAMCAST ASIA VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: D-00.04 & D-00.05 , Tầng trệt, Tháp D, Chung cư Sadora, Số 2 Đường 13, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

