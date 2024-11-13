Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIAS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Xuân Phương, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng hệ thống điều hòa, thông gió, máy làm mát dầu chiller, oil cooling...

Lắp đặt, thi công hệ thống điều hòa, thông gió...

(Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn)

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu chung: Nam, từ 20 tuổi trở lên, sức khoẻ tốt.

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Trung cấp nghề trở lên chuyên ngành điện lạnh, cơ điện, hệ thống điện dân dụng, ...

Mới ra trường (có kinh nghiệm là 1 lợi thế), am hiểu hệ thống điện lạnh (điều hòa, thông gió, AHU...) công nghiệp trong các nhà máy, ưu tiên những người đã từng làm việc trong các nhà máy FDI của Nhật.

Vi tính: Biết sử dụng vi tính văn phòng, phần mềm Autocad là 1 lợi thế.

Khỏe mạnh, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh. Nhanh nhẹn, thật thà, linh hoạt, cẩn thận trong công việc.

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Chịu được áp lực công việc và có nguyện vọng gắn bó lâu dài với công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIAS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực, từ 6-8 triệu trở lên. Có phụ cấp khi đi công tác, làm thêm giờ, các chế độ ưu đãi tốt...

Có cơ hội phát triển bản thân và hành trình thăng tiến rõ ràng!

Được thưởng năm, các dịp Lễ Tết và các chế độ phúc lợi khác hàng năm.

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Được tăng lương hàng năm, có cơ hội thăng tiến với lộ trình rõ ràng.

Được tham gia nghỉ mát hàng năm, team building,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIAS VIỆT NAM

