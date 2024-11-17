Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Công Nghiệp Nhật Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Công Nghiệp Nhật Minh
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: KCN Hà Bình Phương, Văn Bình, Thường Tín
Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Thay khuôn sản xuất
Vệ sinh mấy cấp liệu
Tháo khuôn sản xuất
Lắp khuôn sản xuất
Chỉnh điều kiện ép: Chỉnh điều kiện khi phát sinh lỗi
Thực hiện form bảng biểu theo công việc
Xử lý phát sinh sự cố trong ca sản xuất
Nhập nguyên liệu về kho
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp trở lên, đi được ca
Năng động, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc;
Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Công Nghiệp Nhật Minh Thì Được Hưởng Những Gì
Mức thu nhập: 8-10 triệu/tháng, chế độ lương chi tiết trao đổi khi phỏng vấn
Các ứng viên trúng tuyển sẽ được làm việc trong môi trường hiện đại, thân thiện, chuyên nghiệp theo hệ thống của Nhật Bản.
Được đào tạo chuyên môn trong suốt quá trình làm việc.
Được hưởng các chế độ của Công ty và của Luật lao động.
Đi nghỉ mát và các chế độ khác theo quy định của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Công Nghiệp Nhật Minh
