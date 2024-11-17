Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Công Nghiệp Nhật Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KCN Hà Bình Phương, Văn Bình, Thường Tín

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thay khuôn sản xuất

Vệ sinh mấy cấp liệu

Tháo khuôn sản xuất

Lắp khuôn sản xuất

Chỉnh điều kiện ép: Chỉnh điều kiện khi phát sinh lỗi

Thực hiện form bảng biểu theo công việc

Xử lý phát sinh sự cố trong ca sản xuất

Nhập nguyên liệu về kho

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên, đi được ca

Năng động, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc;

Cẩn thận, tỉ mỉ

Giải quyết công việc nhanh chóng, chính xác

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Công Nghiệp Nhật Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: 8-10 triệu/tháng, chế độ lương chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Các ứng viên trúng tuyển sẽ được làm việc trong môi trường hiện đại, thân thiện, chuyên nghiệp theo hệ thống của Nhật Bản.

Được đào tạo chuyên môn trong suốt quá trình làm việc.

Được hưởng các chế độ của Công ty và của Luật lao động.

Đi nghỉ mát và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Công Nghiệp Nhật Minh

