Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỆN PHÚC LỘC KHANG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 21 Phần Lăng 15, Hoà Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng, Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Khảo sát, thiết kế các dự án điện mặt trời áp mái. Khảo sát trực tiếp dự án, đưa ra đánh giá tổng quan, lập báo cáo khảo sát. Tham gia các cuộc họp trao đổi kỹ thuật với Chủ đầu tư, chủ nhà máy. Lên bản vẽ thiết kế sơ bộ, bản vẽ thiết kế thi công cho các dự án cụ thể. Lên khối lượng vật tư phục vụ công tác thi công Giám sát, quản lý, nắm bắt các vấn đề kỹ thuật, đưa ra phương án điều chỉnh phù hợp nếu có thay đổi khi thi công ngoài công trường. Hỗ trợ đội vận hành bảo trì, xử lý sự cố trong công tác OM Thực hiện công việc theo yêu cầu của BGĐ Công ty

Khảo sát, thiết kế các dự án điện mặt trời áp mái.

Khảo sát trực tiếp dự án, đưa ra đánh giá tổng quan, lập báo cáo khảo sát.

Tham gia các cuộc họp trao đổi kỹ thuật với Chủ đầu tư, chủ nhà máy.

Lên bản vẽ thiết kế sơ bộ, bản vẽ thiết kế thi công cho các dự án cụ thể.

Lên khối lượng vật tư phục vụ công tác thi công

Giám sát, quản lý, nắm bắt các vấn đề kỹ thuật, đưa ra phương án điều chỉnh phù hợp nếu có thay đổi khi thi công ngoài công trường.

Hỗ trợ đội vận hành bảo trì, xử lý sự cố trong công tác OM

Thực hiện công việc theo yêu cầu của BGĐ Công ty

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: tốt nghiệp các chuyên ngành có liên quan Kinh nghiệm: trên 1 năm kinh nghiệm về hệ thống thiết bị điện trung, hạ thế, điện mặt trời áp mái. Có hiểu biết tổng quan về hệ thống kỹ thuật trong công trình, các vật liệu, thiết bị điện trong công trình. Sử dụng cơ bản AutoCAD và các phần mềm văn phòng, phần mềm thiết kế mô phỏng Pvsyst, Sketchup,... Có các chứng chỉ liên quan đến ngành điện hệ thống. Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục. Có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc

Bằng cấp: tốt nghiệp các chuyên ngành có liên quan

Kinh nghiệm: trên 1 năm kinh nghiệm về hệ thống thiết bị điện trung, hạ thế, điện mặt trời áp mái.

Có hiểu biết tổng quan về hệ thống kỹ thuật trong công trình, các vật liệu, thiết bị điện trong công trình.

Sử dụng cơ bản AutoCAD và các phần mềm văn phòng, phần mềm thiết kế mô phỏng Pvsyst, Sketchup,...

Có các chứng chỉ liên quan đến ngành điện hệ thống.

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục.

Có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỆN PHÚC LỘC KHANG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 11-15 triệu (thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm) Chế độ BHYT, BHXH theo quy định Thưởng các ngày lễ, tết tháng 13, sinh nhật, hiếu hỉ,... Hỗ trợ cơm trưa Phụ cấp đi lại, ăn ở khi làm việc tại công trình

Mức lương: 11-15 triệu (thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm)

Chế độ BHYT, BHXH theo quy định

Thưởng các ngày lễ, tết tháng 13, sinh nhật, hiếu hỉ,...

Hỗ trợ cơm trưa

Phụ cấp đi lại, ăn ở khi làm việc tại công trình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỆN PHÚC LỘC KHANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin