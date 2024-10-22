Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỆN PHÚC LỘC KHANG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỆN PHÚC LỘC KHANG
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỆN PHÚC LỘC KHANG

Điện/ điện tử/ điện lạnh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỆN PHÚC LỘC KHANG

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 21 Phần Lăng 15, Hoà Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng, Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Khảo sát, thiết kế các dự án điện mặt trời áp mái.
Khảo sát trực tiếp dự án, đưa ra đánh giá tổng quan, lập báo cáo khảo sát.
Tham gia các cuộc họp trao đổi kỹ thuật với Chủ đầu tư, chủ nhà máy.
Lên bản vẽ thiết kế sơ bộ, bản vẽ thiết kế thi công cho các dự án cụ thể.
Lên khối lượng vật tư phục vụ công tác thi công
Giám sát, quản lý, nắm bắt các vấn đề kỹ thuật, đưa ra phương án điều chỉnh phù hợp nếu có thay đổi khi thi công ngoài công trường.
Hỗ trợ đội vận hành bảo trì, xử lý sự cố trong công tác OM
Thực hiện công việc theo yêu cầu của BGĐ Công ty

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: tốt nghiệp các chuyên ngành có liên quan Kinh nghiệm: trên 1 năm kinh nghiệm về hệ thống thiết bị điện trung, hạ thế, điện mặt trời áp mái. Có hiểu biết tổng quan về hệ thống kỹ thuật trong công trình, các vật liệu, thiết bị điện trong công trình. Sử dụng cơ bản AutoCAD và các phần mềm văn phòng, phần mềm thiết kế mô phỏng Pvsyst, Sketchup,... Có các chứng chỉ liên quan đến ngành điện hệ thống. Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục. Có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc
Bằng cấp: tốt nghiệp các chuyên ngành có liên quan
Kinh nghiệm: trên 1 năm kinh nghiệm về hệ thống thiết bị điện trung, hạ thế, điện mặt trời áp mái.
Có hiểu biết tổng quan về hệ thống kỹ thuật trong công trình, các vật liệu, thiết bị điện trong công trình.
Sử dụng cơ bản AutoCAD và các phần mềm văn phòng, phần mềm thiết kế mô phỏng Pvsyst, Sketchup,...
Có các chứng chỉ liên quan đến ngành điện hệ thống.
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục.
Có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỆN PHÚC LỘC KHANG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 11-15 triệu (thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm) Chế độ BHYT, BHXH theo quy định Thưởng các ngày lễ, tết tháng 13, sinh nhật, hiếu hỉ,... Hỗ trợ cơm trưa Phụ cấp đi lại, ăn ở khi làm việc tại công trình
Mức lương: 11-15 triệu (thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm)
Chế độ BHYT, BHXH theo quy định
Thưởng các ngày lễ, tết tháng 13, sinh nhật, hiếu hỉ,...
Hỗ trợ cơm trưa
Phụ cấp đi lại, ăn ở khi làm việc tại công trình

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỆN PHÚC LỘC KHANG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 21 Phần Lăng 15, Hoà Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

