Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH TSMT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Khu Công nghiệp Thái Hà Xã Bắc Lý, Xã Chân Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam, Lý Nhân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

+ Vận hành, chạy thử, bảo dưỡng máy móc trong dây chuyền lắp ráp bảng mạch điện tử

+ Phân tính, tìm hiểu những lỗi, bất thường của bản mạch

+ Phụ trách, hợp tác với các bộ phận có liên quan nghiên cứu sản xuất thử nghiệm sản phẩm mới

+ Các công việc khác do cấp trên yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật (đồng ý tốt nghiệp THPT nếu có kinh nghiệm liên quan)

+ Có kinh nghiệm vận hành, bảo dưỡng máy móc tại công ty điện tử sản xuất sản phầm PCBA (ví dụ: AOI, máy printer, mouter, heller, tách bản mạch, hàn leser...)

+ Ưu tiên ứng viên biết ngôn ngữ: Trung

Tại CÔNG TY TNHH TSMT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

+ Mức lương từ 10.000.000 VNĐ - 20.000.000 VNĐ (có thể thương lượng mức lương cao hơn tương đương cấp quản lý nếu có kinh nghiệm và trình độ kỹ năng cao)

+ Chế độ bảo hiểm, nghỉ lễ tết, phép năm theo quy định của pháp luật

+ Xét duyệt tăng lương hằng năm

+ Công ty mới, cơ hội thăng tiến rộng mở

+ Miễn phí bữa ăn trưa, ăn ca

+ Thưởng lương tháng thứ 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TSMT VIỆT NAM

