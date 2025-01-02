Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Sản Phẩm Shofu Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty TNHH Sản Phẩm Shofu Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
Đảm bảo an toàn cho máy móc sản xuất và các thiết bị nhà xưởng và cải tiến các công đoạn sản xuất.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu:
Độ tuổi: 26~40 tuổi
Tốt nghiệp trung cấp trở lên ( Ưu tiên tốt nghiệp các chuyên ngành điện)
Tối thiểu trên 3 năm kinh nghiệm ở mảng kĩ thuật sản xuất
Thành thạo MS Word, Excel
Biết lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch bảo trì năm tháng, tạo checksheet, OPS cho máy móc, thiết bị trong nhà máy, có kỹ năng giám sát nhà thầu khi xây dựng, cải tạo, kỹ năng quản lý vật tư dự phòng.
Kỹ năng lắp hệ thống động lực: điện, khí, nước cho máy móc sản xuất, kỹ năng quản lý hồ sơ bảo trì bảo dưỡng.
Là người cẩn thận, ngăn nắp, khoa học
Chủ động, nhiệt tình, trung thực và tự giác trong công việc
Kỹ năng phân tích vấn đề, báo cáo - liên lạc - thảo luận
