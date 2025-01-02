Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Sản Phẩm Shofu Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: KCN ĐỒNG VĂN 3, DUY TIÊN, HÀ NAM

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Đảm bảo an toàn cho máy móc sản xuất và các thiết bị nhà xưởng và cải tiến các công đoạn sản xuất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

 Độ tuổi: 26~40 tuổi

 Tốt nghiệp trung cấp trở lên ( Ưu tiên tốt nghiệp các chuyên ngành điện)

 Tối thiểu trên 3 năm kinh nghiệm ở mảng kĩ thuật sản xuất

 Thành thạo MS Word, Excel

 Biết lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch bảo trì năm tháng, tạo checksheet, OPS cho máy móc, thiết bị trong nhà máy, có kỹ năng giám sát nhà thầu khi xây dựng, cải tạo, kỹ năng quản lý vật tư dự phòng.

 Kỹ năng lắp hệ thống động lực: điện, khí, nước cho máy móc sản xuất, kỹ năng quản lý hồ sơ bảo trì bảo dưỡng.

 Là người cẩn thận, ngăn nắp, khoa học

 Chủ động, nhiệt tình, trung thực và tự giác trong công việc

 Kỹ năng phân tích vấn đề, báo cáo - liên lạc - thảo luận

Ưu tiên:

Tại Công Ty TNHH Sản Phẩm Shofu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Phẩm Shofu Việt Nam

