Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Mục tiêu công việc

Thực hiện các công việc quản lý kỹ thuật, hỗ trợ khách hàng, xử lý sự cố và tư vấn,

lập kế hoạch thực hiện bảo trì đinh kỳ hệ thống.

Nhiệm vụ cụ thể

• Thực hiện trực tiếp các công việc: Hỗ trợ, tư vấn, xử lý sự cố khi có yêu cầu hỗ

trợ từ khách hàng.

• Lập kế hoạch thực hiện bảo trì định kỳ cho từng khách hàng.

• Thu thập dữ liệu hoạt động của hệ thống, phân tích đánh giá nguyên nhân đưa

ra các biện pháp ngăn ngừa, đề xuất vật tư thay thế.

• Lập báo cáo hoạt động của hệ thống gửi khách hàng.

• Lập kế hoạch công việc cho đội, nhóm. Đưa ra các đề xuất cải tiến nhằm nâng

cao chất lượng dịch vụ.

• Tư vấn các giải pháp, sản phẩm dịch vụ mà Công ty đang kinh doanh.