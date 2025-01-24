Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO
- Hồ Chí Minh: Lầu 3, Tòa nhà The STA, 120 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 14 - 16 Triệu
Mục tiêu công việc
Thực hiện các công việc quản lý kỹ thuật, hỗ trợ khách hàng, xử lý sự cố và tư vấn,
lập kế hoạch thực hiện bảo trì đinh kỳ hệ thống.
Nhiệm vụ cụ thể
• Thực hiện trực tiếp các công việc: Hỗ trợ, tư vấn, xử lý sự cố khi có yêu cầu hỗ
trợ từ khách hàng.
• Lập kế hoạch thực hiện bảo trì định kỳ cho từng khách hàng.
• Thu thập dữ liệu hoạt động của hệ thống, phân tích đánh giá nguyên nhân đưa
ra các biện pháp ngăn ngừa, đề xuất vật tư thay thế.
• Lập báo cáo hoạt động của hệ thống gửi khách hàng.
• Lập kế hoạch công việc cho đội, nhóm. Đưa ra các đề xuất cải tiến nhằm nâng
cao chất lượng dịch vụ.
• Tư vấn các giải pháp, sản phẩm dịch vụ mà Công ty đang kinh doanh.
Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI