Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ HÒA BÌNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ HÒA BÌNH
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ HÒA BÌNH

Nhân viên kỹ thuật

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ HÒA BÌNH

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 3, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Vận hành, kiểm soát hệ thống kỹ thuật của tòa nhà: Điện, nước, điều hòa không khí, PCCC, camera, máy phát điện, hệ thống xử lý nước thải, ... đảm bảo hệ thống hoạt động thông suất, ổn định, đúng quy trình, quy chuẩn, an toàn và hiệu quả.
Thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng, thiết bị theo định kỳ.
Sửa chữa, xử lý các sự cố kỹ thuật trong tòa nhà.
Kiểm tra, giám sát khu vực được phân công.
Giám sát mọi hoạt động của nhà thầu, khách hàng trong việc lắp đặt bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị trong tòa nhà, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến kết cấu và hệ thống thiết bị chung của tòa nhà.
Thực hiện các công việc về kỹ thuật của toà nhà trong thời gian ca làm việc được phân công.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành Điện/Điện lạnh/Cơ điện/Điện tử/Kỹ thuật hoặc các ngành khác có liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí nhân viên kỹ thuật, bảo trì tòa nhà, chung cư.
Kỹ năng thao tác thiết bị, máy móc chính xác.
Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp tốt.
Thái độ tích cực, tính kỷ luật cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ HÒA BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ luật lao động hiện hành: BHXH, BHYT,...
Các chế độ lương, thưởng, tăng ca theo quy định của pháp luật hiện hành.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.
Phúc lợi: đồng phục, du lịch, team building, chăm sóc sức khỏe,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ HÒA BÌNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ HÒA BÌNH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 13 Trương Định, P6, Q3, Tp HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

