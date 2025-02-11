Tuyển Nhân viên kỹ thuật Rita Võ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 5A đường số 3, An Phú, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc

Sản phẩm điện gia dụng như: Máy giặt, tủ lạnh, lò vi sóng, bếp điện các loại, máy lọc nước...

Thực hiện công việc bảo hành, bảo trì, sửa chữa các máy, thiết bị công ty cung cấp.

Thực hiện công việc về phân tích, sửa chữa bo mạch điện tử điện gia dụng.

Giải quyết, xử lý tốt vấn đề chuyên môn mà khách hàng yêu cầu.

Quản lý và báo cáo sử dụng các linh kiện vật tư, phụ tùng và các máy móc được giao.

Các công việc khác theo yêu cầu của Quản Lý.

Yêu Cầu Công Việc

Nam từ 25 đến 40 tuổi

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm sửa chữa các bo mạch của hàng Châu Âu.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kỹ thuật Điện- điện tử, điện lạnh,...

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương đương

Nắm rõ tính chất linh kiện điện tử.

Am hiểu nguyên lý hoạt động của máy móc, thiết bị.

Có phẩm chất đạo đức tốt và có trách nhiệm trong công việc.

Quyền Lợi

Được tham gia bảo hiểm, tính phép năm đầy đủ theo quy định nhà nước.

Trợ cấp tiền ăn trưa, xăng xe và điện thoại

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

Mua hàng giảm giá theo chính sách nhân viên Tập Đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển

