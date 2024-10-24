Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Thương Mại Đại Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: D4 - NV3 ô số 43 khu đô thị mới Geleximco đường Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội., Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Trực tiếp tham gia lắp đặt các sản phẩm công ty bán ra như: Máy chiếu, màn chiếu, giá treo máy chiếu, màn hình tương tác, thiết bị hội nghị truyền hình, thiết bị âm thanh, phòng học ngoại ngữ .....

- Tham gia triển khai các gói dự án tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung.

- Trực tiếp Demo các sản phẩm mà công ty đang cung cấp cho khách hàng khi có yêu cầu.

- Bàn giao máy mới của bộ phận kinh doanh khi có yêu cầu.

- Nhận và trả sản phẩm bảo hành và sản phẩm sửa dịch vụ mà khách hàng gửi qua nhà xe.

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần. Địa điểm làm việc: D4-NV3 ô số 43 khu đô thị mới Geleximco đường Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội. Địa chỉ phỏng vấn: VP4-2 Comatce Tower, 61 Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Thanh Xuân

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần.

Địa điểm làm việc: D4-NV3 ô số 43 khu đô thị mới Geleximco đường Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội.

Địa chỉ phỏng vấn: VP4-2 Comatce Tower, 61 Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Thanh Xuân

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam

- Sức khỏe tốt

- Độ tuổi từ 25 – 37 tuổi.

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Điện - Điện tử, Điện tử viễn thông, Công nghệ thông tin.

- Am hiểu về hệ thống mạng và điện dân dụng.

- Có đam mê với các thiết bị công nghệ.

- Năng động, nhiệt tình, tâm huyết với công việc và sẵn sàng đi công tác tỉnh theo yêu cầu của công việc.

- Có phương tiện đi lại (Xe máy)

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Thương Mại Đại Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương khởi điểm: Lương cơ bản (7 – 8 Triệu/ tháng) + Thưởng KPI + Phụ cấp xăng xe + Phụ cấp ăn trưa

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Luật lao động hiện hành: BHXH, BHYT, BHTN.

- Khen thưởng tất cả các ngày nghỉ lễ trong năm.

- Khen thưởng tháng lương thứ 13 + Thưởng thâm niên+ Thưởng kết quả hoàn thành doanh năm của công ty

- Được công ty đài thọ đi du lịch hàng năm (Trong và ngoài nước).

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

- Được công ty đào tạo để đảm bảo hoàn thành công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Thương Mại Đại Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin