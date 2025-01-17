Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH MTV BCA - Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 99 Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Thời gian bắt đầu cv: Đi làm ngay hoặc tháng 2/2025

Mô tả công việc:

- Giám sát thi công, lắp đặt hệ thống PCCC và xử lý các công việc phát sinh trên công trường.

- Phối hợp và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Chỉ huy trưởng công trình.

Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố HCM (theo dự án)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện, cơ điện tử, cơ khí, cấp thoát nước, PCCC.

- Kinh nghiệm: đã đi làm 01 năm trở lên, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực PCCC, M&E.

- Sử dụng thành thạo AutoCad 2D, 3D, Microsoft (Word, Excel...), Photoshop.

- Tiếng Anh bằng B trở lên, sử dụng tốt trong công việc.

- Có khả năng làm việc nhóm.

- Chịu được áp lực công việc, có thể đi công tác xa.

*QUYỀN LỢI

Tại Công Ty TNHH MTV BCA - Thăng Long Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV BCA - Thăng Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin