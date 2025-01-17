Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH MTV BCA - Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH MTV BCA - Thăng Long
Ngày đăng tuyển: 17/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/03/2025
Công Ty TNHH MTV BCA - Thăng Long

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty TNHH MTV BCA - Thăng Long

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 99 Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Thời gian bắt đầu cv: Đi làm ngay hoặc tháng 2/2025
Mô tả công việc:
- Giám sát thi công, lắp đặt hệ thống PCCC và xử lý các công việc phát sinh trên công trường.
- Phối hợp và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Chỉ huy trưởng công trình.
Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố HCM (theo dự án)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện, cơ điện tử, cơ khí, cấp thoát nước, PCCC.
- Kinh nghiệm: đã đi làm 01 năm trở lên, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực PCCC, M&E.
- Sử dụng thành thạo AutoCad 2D, 3D, Microsoft (Word, Excel...), Photoshop.
- Tiếng Anh bằng B trở lên, sử dụng tốt trong công việc.
- Có khả năng làm việc nhóm.
- Chịu được áp lực công việc, có thể đi công tác xa.
Tại Công Ty TNHH MTV BCA - Thăng Long Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH MTV BCA - Thăng Long

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 99 Tây Sơn, P.Quang Trung, Q.Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

