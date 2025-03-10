Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Fujikin Việt Nam - KCN Thăng Long, Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Fujikin Việt Nam - KCN Thăng Long, Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
Công Ty TNHH Fujikin Việt Nam - KCN Thăng Long, Hà Nội

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty TNHH Fujikin Việt Nam - KCN Thăng Long, Hà Nội

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô H2B, Khu công nghiệp Thăng Long, Xã Võng La, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

• Lên kế hoạch, lập lịch bảo trì cho thiết bị trong bộ phận gia công.
• Khắc phục sự cố phát sinh trong quá trình hoạt động của các thiết bị máy CNC và các máy phụ trợ của bộ phận gia công.
• Tổng hợp các số liệu liên quan đến thiết bị, phân tích để đưa ra đối sách nhằm nâng cao khả năng hoạt động ổn định của thiết bị và báo cáo lên cấp trên.
• Làm việc 3 ca liên tục thay đổi theo tuần.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Độ tuổi: 25 đến 40 tuổi
• Giới tính: Nam
• Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành cơ điện tử
• Kinh nghiệm: Có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
• Ưu tiên ứng viên có am hiểu các thiết bị điều khiển điện tử
THU NHẬP VÀ CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI
- Mức lương: Thỏa thuận
- Các trợ cấp ngoài lương: Trợ cấp chuyên cần, Trợ cấp xăng xe, Trợ cấp sinh hoạt, Trợ cấp con nhỏ, Trợ cấp năng lực tiếng Nhật, Trợ cấp phí đi công tác...

Tại Công Ty TNHH Fujikin Việt Nam - KCN Thăng Long, Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Fujikin Việt Nam - KCN Thăng Long, Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Fujikin Việt Nam - KCN Thăng Long, Hà Nội

Công Ty TNHH Fujikin Việt Nam - KCN Thăng Long, Hà Nội

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô H2B, Khu công nghiệp Thăng Long, Xã Võng La, Huyện Đông Anh, Hà Nội

