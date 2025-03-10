Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Fujikin Việt Nam - KCN Thăng Long, Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô H2B, Khu công nghiệp Thăng Long, Xã Võng La, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Mô Tả Công Việc

• Lên kế hoạch, lập lịch bảo trì cho thiết bị trong bộ phận gia công.

• Khắc phục sự cố phát sinh trong quá trình hoạt động của các thiết bị máy CNC và các máy phụ trợ của bộ phận gia công.

• Tổng hợp các số liệu liên quan đến thiết bị, phân tích để đưa ra đối sách nhằm nâng cao khả năng hoạt động ổn định của thiết bị và báo cáo lên cấp trên.

• Làm việc 3 ca liên tục thay đổi theo tuần.

• Độ tuổi: 25 đến 40 tuổi

• Giới tính: Nam

• Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành cơ điện tử

• Kinh nghiệm: Có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

• Ưu tiên ứng viên có am hiểu các thiết bị điều khiển điện tử

THU NHẬP VÀ CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI

- Mức lương: Thỏa thuận

- Các trợ cấp ngoài lương: Trợ cấp chuyên cần, Trợ cấp xăng xe, Trợ cấp sinh hoạt, Trợ cấp con nhỏ, Trợ cấp năng lực tiếng Nhật, Trợ cấp phí đi công tác...

Tại Công Ty TNHH Fujikin Việt Nam - KCN Thăng Long, Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

