Tuyển Nhân viên kỹ thuật Volvo Car Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kỹ thuật Volvo Car Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Volvo Car Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Volvo Car Việt Nam

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Volvo Car Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 21.04, Tầng 21, Khu Văn Phòng, Tòa Nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh,

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

1. CHỨC DANH MÔ TẢ
- Bộ phận : Dịch vụ
- Chức danh : Chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật đại lý
- Báo cáo và chịu trách nhiệm trước: Phụ trách BP Hỗ trợ kỹ thuật & Đào tạo
2. MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC
Thực hiện các công việc liên quan đến hỗ trợ kỹ thuật dịch vụ và đảm bảo tiêu chuẩn đối với hoạt động dịch vụ hậu mãi và quản lý chất lượng xe mới.
3. NHIỆM VỤ:
Hỗ trợ kỹ thuật cho nội bộ - 40%
• Kiểm tra chẩn đoán xe tại cảng nếu gặp sự cố phát sinh
• Lập báo cáo kỹ thuật, nguyên nhân, biện pháp khắc phục
• Sửa chữa các hư hỏng khi có thể khắc phục
• Họp và theo dõi các lỗi kỹ thuật với VCC
• Kiểm tra các thông tin kỹ thuật và hỗ trợ bộ phận thông quan xe mới
• Xây dựng các tài liệu, quy trình hướng dẫn công việc
• Triển khai và theo dõi tiến độ cập nhật phần mềm của VCC

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Volvo Car Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Volvo Car Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Volvo Car Việt Nam

Volvo Car Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 21.04, Tầng 21, Khu Văn Phòng, Tòa Nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

