Tuyển Nhân viên kỹ thuật Volvo Car Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. CHỨC DANH MÔ TẢ

- Bộ phận : Dịch vụ

- Chức danh : Chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật đại lý

- Báo cáo và chịu trách nhiệm trước: Phụ trách BP Hỗ trợ kỹ thuật & Đào tạo

2. MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC

Thực hiện các công việc liên quan đến hỗ trợ kỹ thuật dịch vụ và đảm bảo tiêu chuẩn đối với hoạt động dịch vụ hậu mãi và quản lý chất lượng xe mới.

3. NHIỆM VỤ:

Hỗ trợ kỹ thuật cho nội bộ - 40%

• Kiểm tra chẩn đoán xe tại cảng nếu gặp sự cố phát sinh

• Lập báo cáo kỹ thuật, nguyên nhân, biện pháp khắc phục

• Sửa chữa các hư hỏng khi có thể khắc phục

• Họp và theo dõi các lỗi kỹ thuật với VCC

• Kiểm tra các thông tin kỹ thuật và hỗ trợ bộ phận thông quan xe mới

• Xây dựng các tài liệu, quy trình hướng dẫn công việc

• Triển khai và theo dõi tiến độ cập nhật phần mềm của VCC