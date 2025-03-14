Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH BKS DIAGNOSTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 179 Đường Số 6, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện lắp đặt vận hành trang thiết bị xét nghiệm cho các cơ sở y tế.

Sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị y tế.

Lập kế hoạch bảo trì bảo dưỡng định kỳ và chăm sóc Khách hàng.

Tư vấn kỹ thuật, vận hành qua Online cho Khách hàng

Tuân thủ các quy định về an toàn sinh học và phòng chống nhiễm khuẩn.

Báo cáo kết quả thực hiện cho quản lý hoặc người có thẩm quyền.

Tham gia các hoạt động đào tạo và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Dịch thuật tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn cho bộ phận có liên quan.

Hỗ trợ các công việc kỹ thuật của phòng xét nghiệm khi được yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kỹ thuật xét nghiệm, Điện tử y sinh, Điện - Điện tử, Cơ khí/Kỹ thuật ứng dụng hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí kỹ thuật viên xét nghiệm.

Thành thạo kỹ thuật về Thiết bị y tế, Thiết bị xét nghiệm.

Có kỹ năng phân tích và báo cáo chính xác.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao và cẩn thận trong công việc.

Có khả năng xử lý tình huống nhanh chóng và hiệu quả.

Có phương tiện duy chuyển, có thể đi công tác xa.

Tại CÔNG TY TNHH BKS DIAGNOSTICS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động.

Được tham gia các khóa đào tạo và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BKS DIAGNOSTICS

