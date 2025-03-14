Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐÔNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐÔNG NAM
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 124 Trần Thủ Độ, phường Phú Thạnh, Tân Phú, Huyện Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Lắp ráp, cài đặt máy tính công ngiệp, bo mạch điện tử.
Thi công, lắp đặt, bảo trì hệ thống âm thanh, truyền thanh không dây tại phường (xã).
Các công việc khác do Ban Giám Đốc phân công.
Ưu tiên: Có kinh nghiệm thi công lắp đặt camera, mạng máy tính, truyền hình cáp…
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam
Có sức khỏe tốt, siêng năng, chăm chỉ, tinh thần trách nhiệm cao.
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
Có sức khỏe tốt, siêng năng, chăm chỉ, tinh thần trách nhiệm cao.
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐÔNG NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
Hưởng các trợ cấp và phúc lợi theo quy định của công ty và luật lao động
Cơ hội thăng tiến theo năng lực và đóng góp
Lương tháng 13 + Lương thưởng, Tết theo chế độ công ty
Được tham gia các hoạt động, du lịch của Công ty
Hưởng các trợ cấp và phúc lợi theo quy định của công ty và luật lao động
Cơ hội thăng tiến theo năng lực và đóng góp
Lương tháng 13 + Lương thưởng, Tết theo chế độ công ty
Được tham gia các hoạt động, du lịch của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐÔNG NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI