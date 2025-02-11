Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ranone Asia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 100A Trần Thái Tông, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. HCM, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Phối hợp với các bộ phận liên quan để lên kế hoạch truyền thông đa kênh, bao gồm cả truyền thông kỹ thuật số và truyền thông ngoại tuyến.

Triển khai nội dung kênh Viral Social Fanpage, Youtube, Tiktok, Live ....Biết quay dựng là lợi thế.

Nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh để đưa ra các chiến lược truyền thông hiệu quả.

Truyền thông: Lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ truyền thông phù hợp, cập nhật và áp dụng linh hoạt xu hướng truyền thông mới nhất, quản lý ngân sách truyền thông, đánh giá hiệu quả, báo cáo các chiến dịch truyền thông.

Phân tích dữ liệu, cập nhật xu hướng truyền thông mới nhất

Phụ trách vận hành dàn Box Phonefarm (trao đổi khi PV)

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên: Nam

Kỹ năng giải quyết vấn đề và làm việc độc lập, không ngại học hỏi, cầu thị.

Giao tiếp nhanh nhẹn và khả năng làm việc trong môi trường đòi hỏi tính tự quản và tập trung cao.

Ưu tiên từng làm mảng về phần mềm, hệ thống, tool.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ranone Asia Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Lương khởi điểm 12 triệu đồng;

Thử việc 01 tháng, hưởng 85% lương; Ký hợp đồng chính thức và tham gia BHXH từ tháng thứ 02.

Môi trường làm việc trẻ thân thiện, có cơ hội học hỏi và phát triển;

Xét tăng lương 1 lần/năm (Có thể thay đổi nếu nhân sự có những đóng góp nổi bật mang lại hiệu quả tốt).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ranone Asia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin