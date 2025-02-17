Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINAFA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 68 đường 23 Khu Đô Thị Thành Phố Giao Lưu, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Chạy ads tiktok dạng chuyển đổi ra doanh số

Đọc hiểu, báo cáo và đề xuất nội dung tối ưu chỉ số ads

Phối hợp cùng team marketing xử lý các đầu mục công việc

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ

Độ tuổi: 22- 28 tuổi

Trình độ: Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm triển khai chạy quảng cáo trên ít nhất 6 tháng trên nền tảng tiktok

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINAFA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : 15.000.000 - 25.000.000 VNĐ

Quyền lợi khác:

1 ngày nghỉ phép hàng tháng có lương

Thưởng tết, Lương tháng 13, Sinh nhật, hiếu, hỷ, du lịch và các hoạt động phong trào do Công ty tổ chức: Sinh nhật Công ty 26/02, 20/10, 8/3, Men’s Day, Gala cuối năm,... tối thiểu 1 lần/năm

Được đào tạo thêm về kỹ năng nghiên cứu thị trường và chạy quảng cáo: nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, tối ưu chi phí quảng cáo,..

Được trao quyền, chủ động xử lý công việc và làm việc với phòng Marketing chuyên nghiệp đầy đủ nhân sự: Content, thiết kế, quay dựng

Được làm việc trong môi trường trẻ năng động, chủ doanh nghiệp có rất nhiều kinh nghiệm làm trong ngành hàng này, có tư duy về tệp khách hàng, sẵn sàng hướng dẫn đào tạo cho nhân sự.

Các chính sách phụ cấp khác ...

Thử việc tối đa 1 tháng 85% Lương cứng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINAFA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin