Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINAFA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINAFA VIỆT NAM
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 68 đường 23 Khu Đô Thị Thành Phố Giao Lưu, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Chạy ads tiktok dạng chuyển đổi ra doanh số
Đọc hiểu, báo cáo và đề xuất nội dung tối ưu chỉ số ads
Phối hợp cùng team marketing xử lý các đầu mục công việc
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam/Nữ
Độ tuổi: 22- 28 tuổi
Trình độ: Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm triển khai chạy quảng cáo trên ít nhất 6 tháng trên nền tảng tiktok
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINAFA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập : 15.000.000 - 25.000.000 VNĐ
Quyền lợi khác:
1 ngày nghỉ phép hàng tháng có lương
Thưởng tết, Lương tháng 13, Sinh nhật, hiếu, hỷ, du lịch và các hoạt động phong trào do Công ty tổ chức: Sinh nhật Công ty 26/02, 20/10, 8/3, Men’s Day, Gala cuối năm,... tối thiểu 1 lần/năm
Được đào tạo thêm về kỹ năng nghiên cứu thị trường và chạy quảng cáo: nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, tối ưu chi phí quảng cáo,..
Được trao quyền, chủ động xử lý công việc và làm việc với phòng Marketing chuyên nghiệp đầy đủ nhân sự: Content, thiết kế, quay dựng
Được làm việc trong môi trường trẻ năng động, chủ doanh nghiệp có rất nhiều kinh nghiệm làm trong ngành hàng này, có tư duy về tệp khách hàng, sẵn sàng hướng dẫn đào tạo cho nhân sự.
Các chính sách phụ cấp khác ...
Thử việc tối đa 1 tháng 85% Lương cứng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINAFA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
