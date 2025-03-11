Tuyển Nhân viên Marketing Công ty CP Vexere làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Vexere
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Công ty CP Vexere

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty CP Vexere

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 101 Láng Hạ,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Vexere là hệ thống vé xe lớn nhất Việt Nam giúp người dùng có thể tìm thông tin chuyến xe, hãng xe, và mua vé trực tuyến với hàng triệu lượt truy cập mỗi tháng. Vexere đang hợp tác bán vé với hơn 600 hãng xe, phủ rộng hầu hết các tuyến đường chính tại Việt Nam. Phần mềm quản lý hãng xe Vexere (BMS) đang được hơn 500 hãng xe cả nước sử dụng, đang là 1 cuộc cách mạng trong việc hiện đại hóa ngành xe khách.
Các thành viên của Vexere tin rằng một tổ chức được sinh ra là để giải quyết các vấn đề nhức nhối trong xã hội. Văn hóa công ty chú trọng tinh thần cộng đồng, hỗ trợ lẫn nhau. Tất cả thành viên Vexere luôn được tạo cơ hội để được thể hiện bản thân, đóng góp sáng kiến về sản phẩm và chiến lược, và hướng đến trở thành những nhà lãnh đạo trong tương lai.
Phòng Marketing Vexere đang cần tuyển các bạn thực tập sinh, hãy cùng tham gia Vexere để mang đến nhiều hạnh phúc hơn cho hành trình của các khách hàng thân thương và cho chính bạn.
Mô Tả Công Việc:
Hỗ trợ tìm kiếm, liên hệ trao đổi với các đối tác thuộc trường Đại học để triển khai các chiến dịch dành cho sinh viên của Vexere
Hỗ trợ ký kết thỏa thuận hợp tác, triển khai chạy sự kiện chương trình (nếu có) và nghiệm thu, báo cáo kết quả chiến dịch
Sáng tạo bài viết truyền thông về Vexere đăng trên các fanpage sinh viên, đồng thời nêu ý tưởng cho các chiến dịch dành cho Sinh viên của Vexere
Hỗ trợ các công việc chuyên môn khác theo sự phân công của cấp trên
Công việc sẽ được đào tạo từ đầu, đúng chuyên môn và định hướng Marketing (Campaign và Partnership)
Các công việc khác sẽ trao đổi chi tiết trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Định hướng tìm kiếm cơ hội thực tập chuyên ngành Marketing (Partnership và Campaign)
Nhanh nhẹn, hoà đồng, có kinh nghiệm tham gia đội nhóm CLB sinh viên (Ban truyền thông) là một lợi thế
Biết viết bài, sáng tạo nội dung và design cơ bản
Làm việc online và onsite văn phòng (theo sắp xếp của leader)
Ưu tiên các bạn sinh viên có thể thực tập từ 3 – 4 ngày/ tuần
Sinh viên năm cuối

Tại Công ty CP Vexere Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, chuyên nghiệp
Được trải nghiệm làm việc và nâng cao kỹ năng giao tiếp & tư vấn, làm việc với khách hàng doanh nghiệp
Tham quan và trực tiếp làm việc trong môi trường làm việc thực tế tại Vexere – Công ty Công nghệ, thương mại điện tử lĩnh vực vận tải và du lịch
Hỗ trợ nhận xét và mộc đỏ báo cáo thực tập của sinh viên
Code giảm vé xe khách dành cho nhân viên khi đặt vé trên app Vexere

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Vexere

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Vexere

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 79/i8, Âu Cơ, P.14, Q.11, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

