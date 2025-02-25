Tuyển Nhân viên Marketing CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 255 Nguyễn Đình Chiểu, P5,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ tạo nội dung (bài viết, hình ảnh, video) cho các kênh truyền thông
Hỗ trợ sự kiện học viên (Mini game, tổ chức game theo chủ điểm)
Hỗ trợ cập nhật bài viết lên Web
Hỗ trợ sự kiện online/workshop
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Làm tối thiểu 3 ngày/tuần
Sinh viên năm 3, năm 4 các ngành Marketing, Truyền thông,…
Biết sử dụng các công cụ cơ bản như Canva, Capcut,…
Yêu thích Marketing
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ lương thực tập
Được đào tạo chuyên môn
Hỗ trợ mộc thực tập
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
