Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Funtap làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 19 Tố Hữu, Khu đô thị Phùng Khoang, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch nội dung: Xây dựng và phát triển kế hoạch content cho các kênh YouTube của Mobile Legends: Bang Bang.

Sáng tạo nội dung: Chịu trách nhiệm lên kịch bản và nội dung cho các sản phẩm truyền thông của tựa game.

Phối hợp sản xuất: Hợp tác chặt chẽ với các bộ phận editor và design để tạo ra những sản phẩm truyền thông chất lượng cao.

Đảm bảo tiến độ: Sản xuất đủ số lượng video theo yêu cầu của quản lý

Nghiên cứu và phân tích: Nắm bắt và cập nhật xu hướng thị trường, nghiên cứu đối thủ và các trend trong cộng đồng game.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng nghiên cứu: Có kỹ năng phân tích thông tin sâu sắc, sáng tạo và luôn chủ động học hỏi.

Đam mê game: Yêu thích và có kiến thức về các tựa game di động tại Việt Nam, đặc biệt là dòng game MOBA.

Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong ngành game hoặc có kinh nghiệm với vai trò Content Creator.

Cảm nhạc và thẩm mỹ: Có gu thẩm mỹ tốt và khả năng cảm nhạc là một lợi thế.

Kênh riêng và kinh nghiệm sáng tạo: Ưu tiên các ứng viên có kênh YouTube riêng hoặc từng là Content Creator.

Học vấn liên quan: Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Thiết kế đồ họa hoặc các lĩnh vực liên quan từ các trường đại học uy tín.

Có thể làm việc tại văn phòng: Sẵn sàng làm việc offline tại văn phòng khi cần.

Tại Công ty Cổ phần Funtap Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp: Trải nghiệm môi trường năng động, trẻ trung, đứng đầu trong ngành mobile game tại Việt Nam.

Cơ hội phát triển: Làm việc và trau dồi kỹ năng với Mobile Legends: Bang Bang – game MOBA di động hàng đầu Đông Nam Á.

Làm việc linh hoạt: Làm việc hybrid với 2 ngày online/tuần và nghỉ thứ 7, Chủ nhật.

Hỗ trợ phát triển: Được đào tạo bài bản với lộ trình thăng tiến rõ ràng.

